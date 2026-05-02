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世界杯2026‧列强点评｜森巴兵团换帅安察洛堤再出发 前场粒粒皆星 惟后场成隐患

足球世界
更新时间：07:30 2026-05-02 HKT
发布时间：07:30 2026-05-02 HKT

五冠王巴西虽然依然是世界杯常客，但近年统治力下降，近年求变聘名帅安察洛堤执掌教鞭，锋线在手握云尼素斯祖尼亚等巨星下星光熠熠，然而后防问题成隐患，森巴军团今届能否为球衣再添一星成一大看点。

安察洛堤接任主帅 巴西剑指重回世界之巅

最近2届世界杯巴西都折戟8强告终，近年最好成绩已经要追溯到2014年的巴西世界杯位列第4，去年森巴军团选择换帅求变，聘请到手握5个欧联冠军的安察洛堤执教，然而安帅执教风格更倾向典型欧洲足球，著重战术、传控和身体对抗等，与讲求个人实力和技术的巴西足球大相迳庭，令人好奇踢法和战术上的改变能否可助巴西重返巅峰。

强大火力难招架 后场或成隐患

对巴西而言前场选择必定是「幸福的烦恼」，除了安帅在皇马时期的爱将云尼素斯祖尼亚外，仍有最近在红魔势头正盛的马菲斯根夏、祖奥柏度以及拉芬夏等顶尖前场，进攻能力毋庸置疑，但防线或成最大隐忧，虽然有顶级中坚马昆奴斯哥利亚和能担任防中的老大哥卡斯米路坐阵，但恐怕防守力量仍未足够，或成森巴军团重夺大力神杯的最大隐忧。

 

巴西世界杯C组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手

14-06 清晨6:00 摩洛哥

20-06 早上8:00 海地

25-06 清晨6:00 苏格兰

 

巴西焦点球员

云尼素斯祖尼亚(Vinicius Junior)

位置：前锋

出生日期：12-07-2000

效力球会：皇家马德里

国际赛上阵/入球：47场/8球

云尼素斯祖尼亚(Vinicius Junior)。AFP
云尼素斯祖尼亚(Vinicius Junior)。AFP

卡斯米路(Casemiro)

位置：中场

出生日期：23-02-1992

效力球会：曼联

国际赛上阵/入球：84场/8球

卡斯米路(Casemiro)。AFP
卡斯米路(Casemiro)。AFP

马昆奴斯哥利亚(Marquinhos)

位置：后卫

出生日期：14-05-1994

效力球会：巴黎圣日耳门

国际赛上阵/入球：104场/7球

马昆奴斯哥利亚(Marquinhos)。AFP
马昆奴斯哥利亚(Marquinhos)。AFP

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