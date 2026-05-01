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英超｜热刺深陷护级漩涡 普捷天奴：看见他们受苦我很难受

足球世界
更新时间：07:17 2026-05-01 HKT
发布时间：07:17 2026-05-01 HKT

目前热刺在英超排名第18位，在联赛仅余4轮的情况下，距离安全线仍有2分差距，护级形势岌岌可危。曾带领热刺闯入欧联决赛的功勋领队普捷天奴，近日在访问中对老东家的处境表示深切同情。

普捷天奴在Podcast 节目《Stick to Football》中动情表示：「我真的很爱热刺。无论作为教练还是个人，热刺都是我生命中极其重要的一部分。看到球会内部人员和球迷现在如此痛苦，我真的很难过，这实在令人难以接受。」

普捷天奴不排除未来会返英格兰执教。法新社
普捷天奴不排除未来会返英格兰执教。法新社
普捷天奴曾带领热刺打入欧联决赛。法新社
普捷天奴曾带领热刺打入欧联决赛。法新社
普捷天奴正全力带领美国备战世界杯。法新社
普捷天奴正全力带领美国备战世界杯。法新社

未来重返北伦敦？普帅：我有这种特质

这名阿根廷名帅在离开热刺后，曾先后执教巴黎圣日耳门（PSG）及车路士，目前正全力备战带领主办国美国队出战今夏世界杯。被问到未来会否重返热刺，普捷天奴大开绿灯：「总有一天会的，我很喜欢英格兰，我觉得我的性格和执教风格与英超非常契合。」

热刺上周六击败已降班的狼队，取得今年首场联赛胜仗，暂时止血。然而，胜利代价沉重，中场核心沙维西蒙斯（Xavi Simons）在比赛中膝盖重伤，确定赛季报销；主力前锋苏兰基（Dominic Solanke）亦在同场比赛伤出，预料将缺阵周日作客阿士东维拉的硬仗。热刺余下对手除了维拉，还有列斯联、车路士和爱华顿。

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