英超│前曼联翼卫艾舒利杨格宣布挂靴 结束23年职业球员生涯

曾效力曼联、阿士东维拉和爱华顿等队的英格兰翼卫艾舒利杨格(Ashley Young)，周四(30日)宣布季尾高挂球靴，结束长达23年的职业球员生涯。这名目前效力叶士域治的40岁老将，指周六英冠尾轮预计是其职业生涯告别战，但他因髋屈肌不适而正在养伤。

前曼联翼卫艾舒利杨格宣布挂靴。美联社

杨格宣布季尾挂靴 周六或是告别战

艾舒利杨格周五在社交媒体宣布季尾挂靴的消息：「从施夫顿路球场，到域卡拉捷路球场，再到维拉公园、温布莱、奥脱福、圣西路，之后重返维拉公园，又去到葛迪逊公园，最后落脚朴特文路球场。这是一段只有童年才敢憧憬的旅途。美梦终有落幕的时刻，周六或许是我职业生涯最后一战。23年生涯，就此谢幕﹗」

英格兰翼卫艾舒利杨格)宣布季尾高挂球靴，结束长达23年的职业球员生涯。路透社

今季因伤仅在英冠出场13次

今季加盟英冠叶士域治的杨格，因伤于英超仅上阵13次，只有3次正选，目前受髋屈肌的伤患困扰，自今年1月起再无上阵。英冠在周六煞科，12场比赛于香港时间晚上7时30分同时上演，叶士域治将在主场斗QPR，他们目前排积分榜次席，如果赢波就会成为亚军，取得直接升班资格并完成球季，若然失分被身后的米禾尔或米杜士堡赶过，就要转战升班附加赛，杨格或会延续退休的决定。

英格兰翼卫艾舒利杨格)宣布季尾高挂球靴，结束长达23年的职业球员生涯。法新社

曾效力曼联9年 赢过英超冠军

40岁的杨格于2003年在屈福特出道，之后效力过维拉、曼联、国际米兰、爱华顿和叶士域治，并曾为英格兰代表队出场39次，攻入7球。他在2011至20年间为红魔上阵261次，赢得2012至13球季英超冠军，亦取得足总杯、联赛杯和欧霸。