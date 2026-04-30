欧联│马体会、阿仙奴合演「另类」顶级博奕 施蒙尼：精彩战术层面较量

正当皇家马德里与拜仁慕尼黑的入球盛宴仍然受到球迷热议之际，周三另一场欧联4强首回合的风格截然不同，主场的马德里体育会和阿仙奴彼此作出针对性战术部署，全场大部份都保持阵式架构下，双方各自取得一个12码入球而赛和1:1。马体会教练施蒙尼指这场是战术层面上的顶级较量，从主帅角度是比入球盛宴更好的比赛。

顶级战术博奕较量 双方保持阵式架构

对比皇马与拜仁对攻合共炮制9个入球，马体会和阿仙奴在讲求稳定性的施蒙尼及阿迪达带领下，彼此先做好防守，确定阵式和站位稳妥后，才慢慢寻求进攻。双方整仗大部份时间都保持到阵式架构，给予对方锋将的机会不多，两军分别仅得4次和2次中目标攻门，各自的入球同样来自12码，客军上半场由约基利斯操才中鹄；马体会换边后则由祖利安艾华利斯射入扳平，彼此在这场战术博奕意味极高的比赛下赛和1:1，下周二次回合到枪手主场酋长球场再分高下。

施蒙尼：一场精彩的博奕

比「皇拜」一仗少7个入球，并欠缺吸引眼球的进攻画面，但马体会教练施蒙尼分析指这是战术层面上的精彩较量：「这是一场很精彩的比赛，现场气氛令人难以置信。上半场更多是战术层面的博奕，双方互相试探。他们有一些不错的攻防转换，我们亦由艾华利斯完成了一脚高质量的射门，双方的较量很有张力。」这名阿根廷籍教头还指在电视前观看直播的球迷，当然认为入球盛宴才精彩，但从教练角度出发并非如此，「这一切要取决于你怎样看待比赛，我不知道对几多位教练而言，5:4的比分是一场好的比赛。」

枪手名宿拿斯利直指比赛不精彩

然而前阿仙奴锋将拿斯利并不欣赏这样的战术博奕：「这场比赛一点都不精彩，我完全不会期待下周次回合的较量。不过没有办法，只能将就看。」

施蒙尼指今场是战术层面上的精彩戟奕。路透社

施蒙尼指今场是战术层面上的精彩戟奕。路透社

阿迪达今场继续采取稳打稳扎的踢法。路透社

阿迪达今场继续采取稳打稳扎的踢法。路透社