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世界杯2026‧列强点评│卡塔尔晋级旅途存争议 有星级教头仍难看好

足球世界
更新时间：10:39 2026-04-30 HKT
发布时间：10:39 2026-04-30 HKT

卡塔尔在上届世界杯3战全败出局，今届出线过程又极具争议，并非全靠本身实力过关，要在B组脱颖而出并不容易。再者该队续以上届班底为骨干，纵有星级教头卢柏泰基领军亦不存厚望，倒不如以取得决赛周历史第1分为目标更实际？

过级非全靠实力过关

上届卡塔尔以主办国身份首度出战世杯，表现平平垫底出局。他们在两年前的亚洲杯以半冷身分卫冕，以为要跻身亚洲一线之际，今届外围赛晋级过程又欠缺说服力，第3圈A组6队中仅以第4名晋身附加赛。到第4圈亚洲足协又突然宣布，将卡塔尔、阿曼及阿联酋3队的附加赛全数在卡塔尔举行，后者占主场之利下于第4圈A组录1胜1和，以榜首取得决赛周席位，并非全算实力过关。

卡塔尔(白衫)争出线难度大，以决赛周首分为目标更实际。路透社
卡塔尔(白衫)争出线难度大，以决赛周首分为目标更实际。路透社
卡塔尔以上届班底为骨干，成绩未必有改善。路透社
卡塔尔以上届班底为骨干，成绩未必有改善。路透社

仍旧上届世杯班底为骨干

虽然卡塔尔国内联赛水平已提升不少，在多位星级外援罗拔图法明奴、亚历山大米祖域加盟下，本土球员的竞争力大增，但国家队仍然以多位上届世杯成员为骨干，包括爆炸头锋将阿克林阿费夫、力量型中锋艾莫斯阿里、中场保迪化等，演出料与去届差不多。

踢不出卢柏泰基传控风格

卡塔尔现由卢柏泰基带领，但这位前西班牙国家队教头自去年5月起，领军11场只赢2场，可见以卡塔尔球队的级数，未能实践其传控风格。该队要晋级难度大，反而可以取得历史第1分为目标。

卡塔尔世界杯B组赛程

日期    开赛时间(香港时间)    对手
13-06    深夜3:00    瑞士
19-06    早上6:00    加拿大
24-06    深夜3:00    波斯尼亚

卡塔尔焦点球员

卢卡斯文迪斯
位置：中坚
出生日期：03-07-1990
效力球会：艾华卡拉
国际赛上阵/入球：28场/2球

卡塔尔中坚卢卡斯文迪斯。法新社
卡塔尔中坚卢卡斯文迪斯。法新社

阿克林阿费夫
位置：前锋
出生日期：18-11-1996
效力球会：艾萨德
国际赛上阵/入球：130场/40球

卡塔尔前锋阿克林阿费夫。路透社
卡塔尔前锋阿克林阿费夫。路透社

艾莫斯阿里
位置：前锋
出生日期：19-08-1996
效力球会：艾杜哈尼
国际赛上阵/入球：123场/57球

卡塔尔前锋艾莫斯阿里。法新社
卡塔尔前锋艾莫斯阿里。法新社

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