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西甲│传皇马主席佩雷斯不理高层反对 想邀请摩连奴回归执教

足球世界
更新时间：18:01 2026-04-29 HKT
发布时间：18:01 2026-04-29 HKT

西班牙多间媒体透露，皇家马德里正考虑来季的领军人选，当中主席佩雷斯属意邀请极具争议的旧帅摩连奴回巢执教，但由于他过往的言行，球会高层及内部人士对此有保留。然而佩主席与狂人关系佳，加上他欣赏后者勇于保护球队，以及敢于攻击敌人，有传主席不理反对声音，执意聘请摩帅接手。

传皇马主席佩雷斯想邀请摩连奴回归执教。法新社
传皇马主席佩雷斯想邀请摩连奴回归执教。法新社

狂人执教皇马时充满争议

摩连奴于2010至13年间执教皇马时充满争议，经常与记者、对手教练，以及球证争吵。他亦曾与球会名宿卡斯拿斯、布达坚奴等人冲击，最受人注目是与当时阵中头号球星C朗拿度决裂，在队内是极具争议人物。然而佩雷斯仍然欣赏他当年与巴塞隆拿抗衡的方式，以及他如何动摇哥迪奥拿建立的巴塞皇朝，所以一直与他有联系。

传不理队内反对声音请狂人

如今皇马正在寻找新帅在来季接手，适逢狂人与宾菲加的合约内有解约条款，到5月底前有效，银河舰队在此日期前可免费得到他。有皇马中人向《The Athletic UK》透露，「佩雷斯喜欢摩连奴的一切，除了他的足球风格。」这位知情人士指队内有不少声音反对重新聘请摩连奴，包括总经理等人，但佩主席有意不理会高层反对，落实请狂人。

安宗洛堤、施丹第二度教皇马成绩佳

同时安察洛堤及施丹第2次重返班拿具球场，取得更大成就，佩雷斯认为摩连奴都可以做到，所以倾向带回这名葡萄牙籍名帅。

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