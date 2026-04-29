欧联｜亨利盛赞PSG拜仁肯冒险 「厌倦了沉闷足球，这才是我们想看的！」

舒米高、加历查、朗尼齐声叫好 称史上最佳比赛



巴黎圣日耳门（PSG）与拜仁慕尼黑的欧联四强首回合，上演了一场足以载入史册的入球大战！最终，卫冕冠军PSG在主场以5:4惊险击败拜仁。这场比赛的过程峰回路转、精彩绝伦，不但令全球球迷血脉沸腾，更获得了一众球坛名宿的高度评价，当中阿仙奴传奇亨利（Thierry Henry）便盛赞，这场比赛正是对近年「沉闷足球」的最佳解药。

巴黎圣日耳门与拜仁慕尼黑欧联四强首回合，上演了一场入球大战。法新社

甘冒风险 踢出悦目足球



近年足球坛流行保守打法，令到赛事的观赏性大减，而今仗PSG和拜仁没有随波逐流，继续打出擅出的进攻足球，实行以攻代守，合演一场精采的对攻战共炮制了9个入球，场面极度刺激。赛后，阿仙奴名宿亨利对两队的踢法赞不绝口：「冒险！我们一直在谈论，我们看了太多不愿冒任何风险的球队。翼锋不敢盘扭，球员不敢向前，他们想著的是如何不输掉比赛，而不是如何赢得它。但今晚，我们看到了大量冒险的情况。如果你戴上防守的帽子，你可能会对你今晚看到的某些情况感到疯狂，但我不在乎！」



他续说：「我们已经抱怨了一年多、两年，说足球变得『沉闷』。但这场比赛一点也不沉闷。我享受其中，我想所有在家的球迷也享受其中。这太疯狂了，这通常是两回合比赛的总比分，但你却在一场比赛中看到了。」

巴黎圣日耳门与拜仁慕尼黑欧联四强首回合，上演了一场入球大战。法新社

巴黎圣日耳门与拜仁慕尼黑欧联四强首回合，上演了一场入球大战。法新社

名宿齐赞史上最佳



亨利的观点，亦得到了其他名宿的认同。曼联传奇门将舒米高（Peter Schmeichel）形容，这是他亲身在球场看过有史以来最好的比赛，并指球证在上半场判予PSG的十二码，是这场比赛唯一的瑕疵。利物浦名宿加历查（Jamie Carragher）则表示：「场上每一位攻击球员的表现，都是10分中的8分或9分。我认为每一位攻击球员都比他的对位防守者表现得更好。进攻的表现简直是超凡脱俗。」

亨利盛赞巴黎圣日耳门和拜仁肯冒险。美联社

而另一位曼联传奇朗尼（Wayne Rooney）亦惊叹道：「两队在进攻端都有太多高质素的球员，他们可能有点忘记了防守。这很疯狂，很混乱，但我们看到了一些精彩的入球。」

两队将在下周三移师安联球场，进行次回合的生死战，相信届时又会上演一场龙争虎斗。