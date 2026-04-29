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欧联│入球盛宴苦了门将 拜仁纽亚0扑救 无奈称「好难救，救唔到﹗」

足球世界
更新时间：12:40 2026-04-29 HKT
发布时间：12:40 2026-04-29 HKT

巴黎圣日耳门(PSG)和拜仁慕尼黑在周二欧联4强首回合合演「纯进攻足球盛宴」，合共产生9个入球。入球盛宴却苦了门将，主队5次中目标攻门全部转化成入球，拜仁门将纽亚整场没有成功扑救并5度失守，他赛后称对方射门的质量非常高，很难救到。

纽亚做布景版没有成功扑救

两队今场都开放式进攻，后防有大量空位让敌锋冲击和起脚，PSG5次中目标攻门全部变成入球，拜仁纽亚一球都扑不到；拜仁8次起脚中目标，其中一半射入，圣日耳门门将沙方洛夫有4次成功扑数，数据上比纽亚好。

无奈称「好难救，救唔到﹗」

纽亚对此无奈道：「这真的很难。大家都看到那些入球，全部都是高质量，所以很难扑救到。有2次非常接近，我可能碰到了一点，或确实说是蹭到了一点点。在射门这方面，PSG真的很强，当然我们亦欠缺一点点运气。」这名40岁门将今场虽然5度失守，但他庆幸球队亦攻入4球，下周次回合返回主场，有信心可以逆转晋级

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