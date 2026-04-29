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欧联│拜仁、PSG合演「纯进攻足球盛宴」 高柏尼：两队理念相同一定要攻﹗

足球世界
更新时间：11:09 2026-04-29 HKT
发布时间：11:09 2026-04-29 HKT

周二欧联4强首回合，巴黎圣日耳门主场(PSG)对拜仁慕尼黑合共炮制9个入球，最终前者赢5:4，今仗因为停赛只能在看台上观赛的拜仁教练高柏尼矢言这是「纯进攻足球盛宴」，当两支崇尚进攻的球队交手，就注定斗得精彩。PSG主帅安历基亦指今仗犹如足球派对，是他领军生涯最精彩的比赛。

PSG、拜仁今季欧联最强两支球队

今场在拜仁于17分钟由哈利卡尼射入12码打破僵局后，立即变成入球盛宴，完半场前再有4个入球，圣日耳门反超前2:1返回更衣室。易边后双方继续对攻，彼此各入2球，PSG最终赢5:4先拔头筹。连同今仗，圣日耳门在本季15场欧联狂轰43球，是入球最多的球队；拜仁就13场入42球紧随其后，两支欧联火力最猛的球队碰头，上演欧联自1992年改制以来第14场产生9个入球或以上的进攻大战。

高柏尼形容比赛为『纯进攻足球盛宴』

拜仁教练高柏尼因为停赛，要在看台上观战，期间更不可与教练团队联系，作为一名观众欣赏比赛，他形容赛事是「纯进攻足球盛宴」：「这是一场激动人心的比赛，我会称为『纯进攻足球盛宴』。当两支球队抱着极其相似的足球理念针锋相对时，场面一定斗得激烈。今晚没有任何一队愿意妥协，于是造就了一场这样的比赛。」他续指比赛还展现了大家的天赋、强度和意志力。

安历基预计到拜仁会以超高速率比赛

PSG主帅安历基认为是足球派对：「这是我执教生涯中教过最精彩的一场比赛。比赛节奏非常流畅，双方都努力踢出进攻足球，我想每个人都看得津津有味。」安帅进一步指自己和高柏尼带领的球队踢过3场，近2次面对拜仁早已知道比赛节奏会很快。今场比去夏世冠杯对决时节奏更快，比赛很难掌控，既然如此不如放开怀抱继续攻。

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