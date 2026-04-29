世界杯2026‧列强点评｜波斯尼亚第2次出战世杯仍靠40岁迪斯高担大旗

波斯尼亚于世界杯外围赛附加赛爆冷淘汰4届冠军意大利，国家史上第二次晋身世界杯决赛周。该队于2014世界杯曾击败伊朗尝到胜果，今次卷土重来争取首次于分组赛出线。年届40岁的波斯尼亚队长迪斯高，今届世界杯他仍肩负为球队士哥重任。

波斯尼亚被编入B组。路透社

迪斯高(右)是波斯尼亚射手。美联社

上阵148次射入73球

世杯外欧洲区附加赛决赛，波斯尼亚被一致睇淡之下1:1逼和意大利，更于互射12码胜4:1爆冷将这支4届冠军踢出局，取得决赛周入场券。队长迪斯高代表波斯尼亚上阵148次射入73球，两项数据都是国家纪录。他虽已年届40仍是球队攻击重心，外围赛上阵9场入6球，占球队总入球35%，今届仍肩负数胡重任。

而波斯尼亚第一次出战世界杯决赛周是2014，并于分组赛3:1击败伊朗取得队史决赛周首胜，最终以小组第3名毕业。所以，波斯尼亚今届的目标将会是再进一步争取出线淘汰赛。该队今届被编入B组，对手有主办国之一的加拿大、卡塔尔和瑞士，波斯尼亚世界排名虽然最低，但挟淘汰意大利之气势，加上之前曾击败伊朗，今届有机会在另一亚洲球队卡塔尔身上抢3分，力争以小组第3名出线。

波斯尼亚世界杯B组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手

12-06 深夜3:00 加拿大

18-06 深夜3:00 瑞士

24-06 深夜3:00 卡塔尔

波斯尼亚焦点球员

迪斯高(Dzeko Edin)

位置：前锋

出生日期：17-03-1986

效力球会：史浩克04

国际赛上阵/入球：148场/73球

迪斯高

迪米洛域(Ermedin Demirovic)

位置：前锋

出生日期：25-03-1988

效力球会：史特加

国际赛上阵/入球：38场/4球

迪米洛域

阿马达迪(Amar Dedic)

位置：后卫

出生日期：08-08-2002

效力球会：宾菲加

国际赛上阵/入球：26场/1球

阿马达迪