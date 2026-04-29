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世界杯2026‧列强点评｜波斯尼亚第2次出战世杯仍靠40岁迪斯高担大旗

足球世界
更新时间：10:32 2026-04-29 HKT
发布时间：10:32 2026-04-29 HKT

波斯尼亚于世界杯外围赛附加赛爆冷淘汰4届冠军意大利，国家史上第二次晋身世界杯决赛周。该队于2014世界杯曾击败伊朗尝到胜果，今次卷土重来争取首次于分组赛出线。年届40岁的波斯尼亚队长迪斯高，今届世界杯他仍肩负为球队士哥重任。

波斯尼亚被编入B组。路透社
波斯尼亚被编入B组。路透社
迪斯高(右)是波斯尼亚射手。美联社
迪斯高(右)是波斯尼亚射手。美联社

上阵148次射入73球

世杯外欧洲区附加赛决赛，波斯尼亚被一致睇淡之下1:1逼和意大利，更于互射12码胜4:1爆冷将这支4届冠军踢出局，取得决赛周入场券。队长迪斯高代表波斯尼亚上阵148次射入73球，两项数据都是国家纪录。他虽已年届40仍是球队攻击重心，外围赛上阵9场入6球，占球队总入球35%，今届仍肩负数胡重任。
而波斯尼亚第一次出战世界杯决赛周是2014，并于分组赛3:1击败伊朗取得队史决赛周首胜，最终以小组第3名毕业。所以，波斯尼亚今届的目标将会是再进一步争取出线淘汰赛。该队今届被编入B组，对手有主办国之一的加拿大、卡塔尔和瑞士，波斯尼亚世界排名虽然最低，但挟淘汰意大利之气势，加上之前曾击败伊朗，今届有机会在另一亚洲球队卡塔尔身上抢3分，力争以小组第3名出线。

波斯尼亚世界杯B组赛程
日期    开赛时间(香港时间)    对手
12-06    深夜3:00    加拿大
18-06    深夜3:00    瑞士
24-06    深夜3:00    卡塔尔

波斯尼亚焦点球员
迪斯高(Dzeko Edin)
位置：前锋
出生日期：17-03-1986
效力球会：史浩克04
国际赛上阵/入球：148场/73球

迪斯高
迪斯高

迪米洛域(Ermedin Demirovic)
位置：前锋
出生日期：25-03-1988
效力球会：史特加
国际赛上阵/入球：38场/4球

迪米洛域
迪米洛域

阿马达迪(Amar Dedic)
位置：后卫
出生日期：08-08-2002
效力球会：宾菲加
国际赛上阵/入球：26场/1球

阿马达迪
阿马达迪

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