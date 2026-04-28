世界杯2026｜FIFA拟改例！ 增设「洗牌」阶段 球星有望免因黄牌错过关键大战

国际足协（FIFA）正计划对今夏世界杯的黄牌停赛规则，进行重大修改。据英国广播公司（BBC）报导，为了避免有过多球员因累积黄牌，而错过淘汰赛阶段的关键比赛，FIFA正酝酿在分组赛及八强赛后，增设「洗牌」阶段，将球员此前所领的黄牌纪录一笔勾销。

国际足协主席恩芬天奴。法新社



决赛周扩军至48队 旧有罚则被指太严苛



随著今届世界杯决赛周扩军至48队，赛制上亦增加了一轮32强的淘汰赛。这意味著，一支球队需要踢多一场比赛，才能晋级至八强。跟据上届2022世界杯规则，球员在8强及之前共五场比赛，只要累积两面黄牌，便需要停赛一场。FIFA认为，在新赛制下，球员需要在8强及之前合共六场比赛中避免领两面黄牌，才能确保晋级4强后不被停赛，这令他们错过准决赛的风险大大增加。



「两阶段洗牌」取代「三黄停赛」



有见及此，FIFA倾向于引入更公平的规则。据悉，FIFA曾考虑将累积黄牌的上限，由两张增至三张，但最终认为，设立两个「洗牌」阶段，是更佳的方案。这个议题，将会在周二于加拿大温哥华举行的国际足协理事会会议上进行讨论。

在新规则下，两面黄牌停赛一场的门槛将会维持不变。但球员累积黄牌的计算，将会被分成两个独立的「区间」。

分组赛阶段：球员在三场分组赛中，若累积两面黄牌，便需在32强的赛事中停赛。分组赛结束后，所有球员的黄牌纪录将会被清除。



淘汰赛阶段：进入32强后，所有球员将「清白之身」重新开始。在32强、16强及8强的三场比赛中，若累积两面黄牌，便需在准决赛中停赛。八强赛结束后，所有球员的黄牌纪录将再次被清除，确保没有球员会因累积黄牌，而错过最终的决赛。

国际足协正计划进行重大修改今夏世界杯的黄牌停赛规则。法新社