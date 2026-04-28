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英超│曼联赢波确定重返欧战 欧联席位接近到手 卡域克：我想要更高排名﹗

足球世界
更新时间：11:08 2026-04-28 HKT
发布时间：11:08 2026-04-28 HKT

周一英超独脚戏，曼联主场2:1击败宾福特，完成34轮后累积61分，比第8位的车路士多13分，在联赛头7名可以参加来季欧洲赛下，确定时隔一季重返欧战赛场。而他们在余下4轮多取2分，就进一步获得欧联资格，完成本季最大任务，但看守主教练卡域克矢言不可为此过度庆祝，曼联应该要向更高排名发起挑战。

至少排第7位 确定重返欧洲赛场

凭中场卡斯米路和锋将班捷文施斯高各入一球，曼联2:1赢宾福特，在前轮英超地头不敌列斯联后迅速反弹，连续2轮取胜巩固积分榜第3位。今季英超因欧战积分系数榜肯定排头2位，额外获得一个欧联席位，头5位将参加来季欧联，而第6及第7名分别踢欧霸和欧协联，红魔赢波后累积61分，比第8位的车路士多13分，在尚余4轮下至少取得第7名，确定重返欧洲赛场。

差2分取欧联席位 卡域克更要更高排名

他们比第6位的白礼顿就多11分，多取2分就肯定获欧联门劵，完成今季最大目标。然而看守教练卡域克指就算取得欧联席位亦不应大肆庆祝：「这两轮联赛意义重大，这是一个艰难的联赛，赢波不容易。然而就算取得欧联席位也好，也不应过度庆祝。我们希望在联赛中排名更高，向更高名次挑战，争取更多积分。」卡帅续指目前的确处于有利的位置，但前面还有更多工作要做，球队要继续进步。

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