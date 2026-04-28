英超｜西蒙斯前十字韧带撕裂 收咧兼缘尽世界杯

沙维西蒙斯收咧，并将缘尽世界杯。这名热刺中场于周六斗狼队一役因伤退下火线，昨晚证实前十字韧带撕裂将于未来数周，西蒙斯在社交媒体发文指自己「仍在消化这个坏消息，我真的心碎了」。

料休养6至9个月

西蒙斯在斗狼队一役与敌军守将晓高般奴相撞后倒地，他尝试站起来但随即又坐下。热刺证实「西蒙斯右膝前十字韧带撕裂，将于未来数周接受手术」。《BBC》报道补充，球员前十字韧带受伤一般需要休养6至9个月。

西蒙斯对于未能为热刺护级奋战至最后，感到心碎。美联社

西蒙斯需要担架离场。美联社

西蒙斯重伤，证实收咧兼缘尽世界杯。美联社

这名荷兰国脚于社交媒体发文：「生命可以很残酷，今天我完全感受到。我的就此赛季报销，我仍然在消化这件事。老实说，我真的心碎了，这一切毫无道理。我只想与球队并肩作战，但这连同我的世界杯梦一并溜走。我将需要一点时间回复平静，但我会继续全力支持队友，毫无疑问地我们会赢出这一仗。而我亦在倒数复出的日子，请耐心等候。」

热刺目前于英超为护级而战，他们虽然于周六以1：0击败狼队，终于取得2026年首胜，但仍以2分落后安全区、第17位的韦斯咸，目前排在第18位；联赛尚余4场，热刺的对手分别是阿士东维拉、列斯联、车路士和爱华顿。