香港足球盛会2026｜曼城国际米兰车路士祖云达斯 8月初会师启德体育园

香港足球盛会将于今年八月强势回归，届时四支世界足坛劲旅，包括曼城、国际米兰、车路士和祖云达斯将来港参赛。赛事定于2026年7月31日至8月5日举行，两场比赛将在可容纳5万名观众的启德主场馆进行。

比赛日程：

●「朝日啤酒杯」曼城vs国际米兰：2026年8月1日（星期六）

●「健络通杯」车路士vs祖云达斯：2026年8月5日（星期三）

揭幕战将由唯一一支连续四届赢得英超冠军的球队曼城对战三届欧联盟主国际米兰。第二场比赛将由现任世冠杯得主兼现代足球史上唯一一支赢得所有主要奖杯的车路士对阵史上首支夺得欧洲三大杯赛冠军（即欧冠杯、欧洲足协杯和欧洲杯赛冠军杯）的传奇球会祖云达斯。

文化体育及旅游局局长罗淑佩表示：「我们欢迎大型国际体育盛事在香港举行，这不仅能够为球迷带来精彩绝伦的观赛体验，更有助于在社区推广体育文化，并吸引旅客访港。我们很高兴看到TEGSport一直致力将世界级足球赛事带到香港，也欣喜地看到四支欧洲顶尖球会有意于今年来港参赛。这充分体现了他们对香港市场的信心，以及对本地场馆设施的肯定。」

中国香港足球总会主席霍启山表示：「我们很高兴香港足球盛会载誉归来。去年的盛况充分展现了香港乃至亚洲对足球长久以来的热情，也再次证明了香港举办世界级赛事的实力。我们拥有众多热情球迷，他们遍布本地以及中国内地，数十年来一直支持著欧洲足球。

在TEGSport和启德体育园等优秀合作伙伴的共同努力下，香港足球盛会2026绝对会再次取得圆满成功。」

启德体育园行政总裁金民豪补充道：「启德体育园非常荣幸再次承办香港足球盛会，迎接四支欧洲顶级球会。我们的场馆设施以世界一流的工程设计、先进的技术和数码创新而闻名，为运动员和球迷提供最佳体验。我们期待迎接数万名本地及国际球迷，为曼城、国际米兰、车路士和祖云达斯加油，见证他们为2026/27赛季作最后备战。」

售票方面：

球迷现可登入TEGSport网站（https://tegsport.com.au/）登记，以获得香港足球盛会2026的独家门票预售资格，并取得最新消息和动态。

●TEGSport预售日期：2026年5月13日（星期三）

●公开发售日期：2026年5月14日（星期四）

球迷亦可由2026年5月7日（星期四）起透过香港足球盛会2026官方体验合作伙伴Trip.com预订两场赛事的门票、旅游及住宿套票。在2026年5月14日（星期四）公开发售前，包括各家球会的香港官方球迷会在内的各个团体及机构均可享有预售优惠。

两场比赛的票价均为港币399元起，共设有六款门票座位选择。最顶级的A类座位售价为港币2,999元。B至E类门票售价分别为港币2,399元、1,999元、1,399元和799元。每个球会均拥有专属的球迷区看台。

香港足球盛会2026门票种类详情

A类门票：港币2,999元

B类门票：港币2,399元

C类门票：港币1,999元

D类门票：港币1,399元

E类门票：港币799元

F类门票：港币399元

门票可于启德首选票务平台快达票HKTicketing购买。每笔交易均需支付行政手续费，相关的费用因应门票价格而有所不同。

公开训练详情：球队的公开训练环节将在启德主场馆举行。公开训练的门票将于2026年5月14日（星期四）开始与赛事门票同时发售。公开训练的门票票价为港币299元。