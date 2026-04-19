英超｜四连败帅位陷危机？ 荷杜力撑罗仙尼亚：车路士不会解雇他

车路士在周六英超大战主场0:1不敌曼联，惨遭联赛四连败，争夺下季欧联资格的形势急转直下。赛后，新帅罗仙尼亚（Liam Rosenior）的帅位再次响起警号，部分球迷已开始出现要求其下台的声音。然而，车路士名宿兼前主帅荷杜（Glenn Hoddle）则认为，球会并不会在短期内解雇罗仙尼亚，并会给予他时间证明自己。

车路士在英超大战主场0:1不敌曼联。美联社

车路士在英超大战主场0:1不敌曼联。法新社

四连败后压力巨大



罗仙尼亚自今年一月接替马列斯卡（Enzo Maresca）执掌蓝战士教鞭以来，未能带领球队走出困境，英超已连输4场，各项赛事近7仗录得1胜6负劣绩。今仗不敌曼联后，车路士目前在联赛榜排第六位，若利物浦在周日的默西赛德郡打?中获胜，他们将会落后第五位的「红军」多达七分。

罗仙尼亚自今年一月接替马列斯卡，英超已连输4场，各项赛事近7仗录得1胜6负。法新社

荷杜：他是球会「计划」的一部分

荷杜表示罗仙尼亚是球会「计划」的一部分。路透社

尽管压力巨大，但荷杜认为，车路士高层会继续信任这位41岁的少帅。荷杜解释：「他们正处于一个非常棘手的境地，对我来说，罗仙尼亚会留任到球季结束。我认为球会会给他这个机会，但他必须以一个好的姿态结束球季，他需要取得一些胜利。」



荷杜解释了他认为罗仙尼亚帅位稳固的原因：「他们之所以请他来，是因为他是一位年轻的教练，是他们『计划』的一部分。我认为他们会给他这个机会。」



下季初段成绩定生死



不过，荷杜同时警告，罗仙尼亚必须尽快交出成绩：「他必须开始赢波，即使他未能带领球队进入欧联。他们还在足总杯准决赛，所以他们仍然有机会赢得一个奖杯。」

荷杜总结道：「我认为球会会留住他，给他一个完整的季前备战，并会让他开始下个赛季。但如果他下季开局不顺，那么我认为他的处境就会变得有点危险了。」