港足｜「2025/26香港足球明星选举」下周开始投票 5月31日举行颁奖礼揭晓花落谁家

有本地球坛奥斯卡之称的「香港足球明星选举」今年再度举行，周五足总举行记者会公布更多内容，颁发礼将于5月31日举行，同日将诞生联赛金手套和联赛神射手，以及香港足球先生在内20个奖项诞生。

足总副主席徐英伟表示，港超联近年更加完善和走向产业化，感谢球迷在过去一年入场支持，亦希望球迷踊跃投票。今届选举设18个投票产生奖项，包括香港明星11人以及最重磅的香港足球先生，同晚亦会诞生联赛金手套和神射手。去年在亚杯外主场对印度，攻入致胜12码的史提芬彭尼拿被问到有没有信心可以夺最佳港队队员时「肥彭」表示：「我一直都想变得更好，保持在顶尖的位置，如果有幸被选上我会感到高兴。」投票预计下周开始于网上进行，并于5月31日举行颁奖礼。

叶嘉宇觉得最佳门将最大对手是东区的保罗。摄影：魏国谦

标准流浪门将叶嘉宇今日成唯一港将出席记者会。摄影：魏国谦

标准流浪门将叶嘉宇今日成唯一港将出席记者会，他表示季前也估计不到可以打出亮眼表现，并感谢教练和支持他的人，对于最佳门将的竞逐他说：「我觉得最大对手系保罗，我觉得佢今年好稳定，睇返东区今年失好少波佢好大功劳。」而对于香港足球先生的人选他则有私心推荐：「我私心就当然系流浪嘅球员，我私心就想乐仔（刘智乐）同伊巴谦攞。」

今季刚加盟杰志即助球队夺联赛冠军的西班牙中场伊拿拉文迪。摄影：魏国谦

而今季刚加盟杰志即助球队夺联赛冠军的西班牙中场伊拿拉文迪，他受访时表示自己一直专注于团队的成功，而今年亦的确成功了所以亦很高兴，而对于个人奖项的争夺他则表示：「我认为当赢得联赛后，自然便会更接近个人奖项，另外因为杰志的踢法是以团队为先，我也认为球队有更多球员值得入选明星11人。」

「2025/26香港足球明星选举」18项投票奖项：

香港足球先生（1人）

最佳教练（1人）

香港足球明星11人

最佳青年球员（2人）

最受球迷欢迎球员（1人）

球员之星（1人）

最佳港队队员（1人）

记者/摄影:魏国谦