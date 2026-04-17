欧霸│维拉入4强如捧杯可战欧联 艾马利：我想用英超排名去踢 指联赛重要过欧霸

阿士东维拉在周四欧霸8强次回合，主场4:0轻取博洛尼亚，两回合计大胜7:1，跻身4强将与同样来自英超的诺定咸森林争夺决赛席位。该队如果最终捧杯，就可以凭冠军身份参加来届欧联，但「欧霸之父」、维拉主教练艾马利矢言球队想用英超排名去踢欧联，多过靠欧霸盟主之名去参加，并指就算来到最后阶段，仍觉得联赛比欧霸重要。

近3季第2次跻身欧洲赛准决赛

今场维拉凭奥尼屈坚斯、贝安迪亚、摩根罗渣士和安斯干沙各入一球，地头4球大炒博洛尼亚，总比数赢7:1，将与森林争夺决赛席位。维拉3年来第2次杀入欧洲赛准决赛，而主帅艾马利本身曾带领西维尔及维拉利尔共4夺欧霸，是此赛最成功的教头，有力捧杯而回。对此他满意道：「我们在主场与球迷共同享受这时刻。球队在这项赛事的成绩和表现，我感到相当满意。」

英超保前4比欧霸封王更重要

如果捧杯，维拉就可以用冠军身份参加来季欧联，无需理会英超成绩，然而他们目前于英超排第4位，比身后的利物浦多3分，在尚余6轮下形势不俗。艾马利表示相比之下，联赛保前4位比欧霸夺冠更重要：「我们首要的任务，是踢好周日对新特兰的联赛。完成英超38轮，获得欧战资格是我们的第一目标。保持前4欧联席位，才是最好的途径。欧霸冠军是通往奖杯的道路，亦是通往欧联的道路，但我仍然觉得英超才是首要目标。」

维拉近3季第2次跻身欧洲赛准决赛。路透社

维拉近3季第2次跻身欧洲赛准决赛。路透社

艾马利表示联赛排前4比欧霸夺冠重要。路透社