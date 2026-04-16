欧联│拜仁高水平大战双杀皇马入准决赛 阿仙奴「低质」过关挨轰 传奇枪手睇唔过眼

周三上演的2场欧联8强次回合赛事，刺激程度和口碑截然不同。拜仁慕尼黑与皇家马德里合演一场精彩的对攻大战，共炮制7个入球，最终前者在末段连入两球主场赢4:3，两回合计胜6:4，霸气跻身4强；而阿仙奴主场对士砵亭变成「低质」对决，双方没有具威胁埋门下互交白卷，枪手总比数险胜1:0，其传奇射手亨利不满球队两回合踢得差，直斥球队无「火」无进攻能力。

阿仙奴欧联主场对士砵亭在没有具威胁埋门下互交白卷。新华社

拜仁戏剧性反胜4:3

首回合拜仁和皇马放开怀抱进攻，今场继续以攻代守，半场已有5个入球，主场出击的前者两度追平仍落后2:3。他们于末段把握皇马中场卡马云加两黄一红被逐的优势，由锋将路易斯迪亚斯和米高奥利斯各入一球，戏剧性地反胜4:3，总比数赢6:4双杀银河舰队，准决赛将斗巴黎圣日耳门。

周三欧联8强次回合赛事拜仁慕尼黑与皇家马德里合演一场精彩的对攻大战。法新社

皇马、拜仁两回合xG高达9.39球

拜仁今仗预期入球值(xG)达到2.14球，连同首回合的2.99球，两场高达5.13球；皇马两回合则为4.22球，双方合共9.39球，最终出场10个入球，彼此在进攻端都交出最高水平。拜仁中场甘美治矢言比赛好睇：「这是一场跌宕起伏定的大战，观众肯定看得过瘾，我们为赢波感到高兴。」然而他仍不满足，指竞技水平不算太高，返回更衣室要好好检视。

皇马、拜仁两回合xG高达9.39球。路透社

皇马、拜仁两回合xG高达9.39球。路透社

阿仙奴「低质」过关 两回合xG仅1.42

另一场的进攻水平相差极远，阿仙奴和士砵亭各有1次中目标攻门下，彼此无法取得入球赛和0:0，前者靠首回合的一球入球总比分赢1:0，将与马德里体育会争入决赛。枪手和士砵亭今场的预期入球值分别只有0.64球和0.29球，合共仅0.93，首回合两队分别为0.78球及0.84球，双方两回合预期入球值低见2.55球，精彩场面欠奉。

阿仙奴对士砵亭平欧联8强最少入波纪录。路透社

平欧联8强最少入波纪录

两场仅得1个入球，这场比赛并列为欧联史上最少入球的8强系列赛，枪手名宿亨利亦睇唔过眼：「(主教练)阿迪达赛前表示会有激情，请问在那里？今晚我看不见，亦不想再看到这样的表现了。我想看到球队有激情。」枪手锋将加比尔马天尼利亦承认球队在一些环节要有更好表现。