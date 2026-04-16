英超｜马古尼辱骂第四球证被加刑 周六斗车路士须续停赛

曼联中坚哈利马古尼因在早前英超般尼茅夫一役行为不检，被独立监管委员会裁定「加刑」一场，并罚款3万镑。连同上场领红牌的利辛度马天尼斯需要停赛，意味于曼联在周六作客车路士，将缺少两名后防大将。

马古尼认罪

事源3月20日曼联对般尼茅夫，当时马古尼因在禁区内推跌对方前锋艾云尼尔臣，被球证以阻碍明显入球机会为由出示红牌，随后般尼茅夫凭高洛比射入12码扳平；最终两军在该仗踢成2：2。马古尼在被逐后对第四球证当奴晓出言不逊。足总发表声明指其言行涉及辱骂及侮辱性质；马古尼已承认控罪。

卡域克点兵排阵面对难题。美联社

马古尼因辱骂第四球证，被加刑一场。法新社

利辛度马天尼斯在周六斗车路士一役，将同样须要停赛。美联社

缺少两名中坚大将

马古尼上轮已因这张红牌，于上仗主场以1：2不敌列斯联一役停赛，原定于周末作客车路士复出，但由于「加刑」须继续停赛。令曼联雪上加霜的是，早前复出的马天尼斯不敌列斯联一役中，因扯敌军前锋卡维特利云头发被逐，同样须在对车路士时停赛。这意味著曼联在周六这场「红蓝大战」中，将同时失去马古尼及马天尼斯两名主力中坚，令卡域克在防线点兵面临严峻考验。