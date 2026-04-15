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欧联│阿仙奴完善死球武器库 加练界外球30分钟 球迷：练好进攻套路先啦﹗

足球世界
更新时间：16:39 2026-04-15 HKT
发布时间：16:39 2026-04-15 HKT

阿仙奴今晚欧联8强次回合将于主场对士砵亭，他们近期入球数字大减，或许需要使用新「武器」争取入球。该队于去年12月聘请星级界外球教练哥尼马克加入团队，经常加练30分扔界外球，进一步丰富死球战术，但网民对此并不卖帐，矢言枪手应练好进攻套路，而非苦练界外球。(Now638台周四凌晨3:00直播)

阿仙奴今晚欧联8强次回合将于主场对士砵亭。法新社
阿仙奴今晚欧联8强次回合将于主场对士砵亭。法新社

加练30分钟界外球 增加死球武器

阿仙奴近年在死球教练祖华带领下，经常凭罚球和角球取得士哥，本季英超的角球入球数占总入球26%。该队在去年尾进一步完善死球武器库，聘请曾在利物浦任教多年、有「界外球教父」之称的哥尼马克为界外球教练，希望将界外球成为入球来源之一。知情人士透露，哥尼马克经常会抽出30分钟进行额外的界外球训练，专门拍导迪格兰赖斯、祖利安添巴等臂力十足的球队，希望他们可以将界外球扔得更远，直飞门前有角球的效果。

球迷不满只重死球 希望球队加练进攻套路

哥尼马克表示：「我是训练扔界外球的智慧。让他们准确地知道甚么时候要快速扔界外球，甚么时候应放慢速度等。」枪手过去3场各赛事仅入3球，今场对士砵亭如果想在首回合赢1:0的基础上晋级，或许需要界外球这个新武器，但球迷们不满他们只著重死球训练，纷纷表示应该多练进攻套路。

阿仙奴周六不敌般尼茅夫，争标现暗涌。路透社
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不少阿仙奴球迷担心球队会失冠。路透社
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