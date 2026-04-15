英超│曼联开始担心卡域克执教能力 有意聘请伊拉奥拿接手

曼联刚轮英超主场1:2不敌列斯联，近4场联赛只得1胜2和1负，走势下滑。消息指红魔高层见到球队近期的表现不及过去2、3个月，开始担心看守主教练卡域克的执教能力，并不确定他是否适合长期带队的人选。知情人士还指球队对刚宣布将于季尾离开般尼茅夫的伊拉奥拿有兴趣，有意邀请他接手。

曼联高层担心看守主教练卡域克的执教能力。法新社

曼联对刚宣布将于季尾离开般尼茅夫的伊拉奥拿有兴趣。美联社

卡域克近4轮英超仅得1胜1和2负

卡域克于1月接手曼联后，带队取得一段6胜1和的走势，期间曾击败曼城、阿仙奴和热刺，在英超积分榜由第6位升至第3。然而球队于3月初作客1:2不敌纽卡素，之后走势下滑，国际赛期前赛和般尼茅夫，刚轮主场以1:2负列斯联，近4轮仅得1胜1和2负，阵上表现明显不及之前。

高层担心卡域克能力 有意聘请伊拉奥拿

前曼联球探米克布朗表示，以他所知曼联方面开始对卡域克的执教能力担忧，因为他们见到球队近几场的演出，与卡帅1月刚来到时的水平差很远，高层们不确定他是否适合带队的长期人选。而英国《太阳报》报导，在伊拉奥拿宣布今夏将离开般尼茅夫后，红魔管理层对他有兴趣，对其高能量的体力化打法印象深刻，有意出手斟介。