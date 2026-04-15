欧联│PSG双杀利物浦兼零封 队长发卫冕宣言：我们比上季更强﹗

周二欧联8强次回合，巴黎圣日耳门(PSG)作客2:0击败利物浦，两回合计大胜4:0，成为历来第2支于欧联淘汰赛净胜红军4球的球队，展现超班实力。该队队长马昆奴斯哥利亚和中场祖奥尼维斯完成双杀和零封后，霸气地发表卫冕宣言，指球队比上季更好，更有经验和实力，有信心卫冕欧联冠军。

圣日耳门两回合俱赢2:0

带著2球领先优势到访晏菲路球场的圣日耳门，甫开赛采取主动，制造多次入球机会，未能把握下就稍为缩后防线，让利物浦主导比赛，他们就以顽强的防守力保不失。他们到末段再发起进攻，靠锋将奥士文尼迪比利两个精彩的入球锁定胜局，最终赢2:0，总比数大胜4:0跻身准决赛，将与皇家马德里或拜仁慕尼黑的胜方争入决赛。

PSG欧联淘汰赛4连胜

作为卫冕冠军，PSG于今届欧联淘汰赛4连胜，各赛事则连赢5场状态大勇，今轮双杀和零封利物浦，令后者继2005至06球季16强对宾菲加后，再次于欧联淘汰赛尝试双杀兼没有入球的滋味。而他们亦成为欧联历史上第2支于两回合系列赛净胜红军4球或以上的球队，上一支是2022至23球季的皇家马德里，当时合计赢6:2。

马昆奴斯：我们比上季更好更强

圣日耳门尽展霸气，中坚马昆奴斯哥利亚直言球队比上季夺季时更出色：「我认为今季比上季更好。去年的经历给我们更多经验，让我们知道到了特定时候需要做甚么，知道在作客环境要做甚么，知道比赛中会遇到的困难和时刻。我认为球队在今年更有动力。」中场祖奥尼维斯更高调发表卫冕宣言：「PSG是一家不断成长的球会。我相信球队可以赢得很多欧联冠军。我希望亦有信心可以做到，我会与球会一起成长。」