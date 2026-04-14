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英超│列斯联赢曼联护级形势大好 主帅表示已拎够分 热刺再接坏消息

足球世界
更新时间：15:11 2026-04-14 HKT
发布时间：15:11 2026-04-14 HKT

列斯联周一英超作客2:1爆冷击败曼联后，32轮累积36分续排15位，但与18位热刺的差距拉开至6分，护级形势大好，主帅法基亦指任务几近完成。在列斯联护级压力大减下，热刺余下6轮要逃出生天，对手只剩下诺定咸森林和韦斯咸，难度增加。

列斯联主帅法基指护级几近完成。路透社
列斯联主帅法基指护级几近完成。路透社

列斯联终止6轮不胜走势

热刺本轮作客0:1不敌新特兰，将英超不胜走势增至14场后，已跌落降班区的18位。由于17位的韦斯咸近4轮收录2胜1和1负状态不俗；16位的森林亦连续4轮不胜，热刺本身希望赛前6轮联赛不胜的列斯联继续低迷，不敌曼联卷入降班区。然而列斯最终爆冷赢2:1，分数累积至36分，比热刺多6分，护级形势大好，后者避免要和包尾大幡狼队和倒数第二的般尼一起降班，竞争对手余下森林和铁锤帮。

热刺本轮作客0:1不敌新特兰，跌落降班区的18位。美联社
热刺本轮作客0:1不敌新特兰，跌落降班区的18位。美联社

法基：36分应该够护级

列斯联主帅法基亦指36分应该够护级：「我觉得这分数已经不错了，因为上季36分已足够留在英超了。过去几季的升班马很多都直接降班，而且我们近几年的投入，都远不及其他球会，我对今季的成绩非常满意，但当然不会满足，会余下球季会继续努力，争取更多分数。」
 

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