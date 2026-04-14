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英超｜马天尼斯红牌成转捩点 曼联主帅卡域克狠批是历来最差判决

足球世界
更新时间：11:48 2026-04-14 HKT
发布时间：11:48 2026-04-14 HKT

曼联周一在奥脱福主场迎来一场历史性的败仗，以1:2不敌死敌列斯联，是自1981年以来首次在联赛主场输给对手。然而，赛后焦点并非奥卡科（Noah Okafor）的梅开二度，而是阿根廷后卫马天尼斯（Lisandro Martinez）的一张红牌。红魔领队卡域克（Michael Carrick）赛后怒不可遏，直斥VAR的介入及球证的判决是「我看过最差的决定之一」。

卡域克：令人震惊的决定

比赛下半场，VAR球证约翰布鲁克斯（John Brooks）提醒主球证保罗泰尼利（Paul Tierney）到场边观看重播，指马天尼斯在防守时拉扯了对方前锋卡维特利云（Dominic Calvert-Lewin）的头发。最终，这位刚刚伤愈复出的阿根廷中坚被直接出示红牌驱逐离场，并将面临三场停赛。
卡域克赛后怒火中烧：「将马天尼斯罚下是一个令人震惊的决定。这已是连续两场比赛我们遇到这种不利判决，但今次是我见过最差的一个。卡华特利云可以用手肘击中我们球员的头部，然后用手臂挥向马天尼斯的脸，当他因此失去平衡时，他只是轻微触碰到对方头发的背面，这不是拉，也不是拽，更没有攻击性。他只是碰了一下就被罚下。最糟糕的是，球证竟然被要求去推翻一个『清晰而明显的错误』。这太令人震惊了。」

曼联48小时内上诉

据报曼联准备在48小时内就马天尼斯的红牌提出上诉，以往类似的情况判罚有轻有重。好像爱华顿的米高坚尼在1月对狼队之战拉扯艾洛高达尼头发被判停赛三场。而2023-24球季，热刺的基斯甸罗美路在扯车路士的古古列拿头发，没有被判罚红牌。这事件之后被视为类似情况的参考案例。

坚尼：判决苛刻但要接受

不过，曼联名宿坚尼（Roy Keane）则认为，虽然判决苛刻，但卡域克必须接受现实，并承认球队的慢热才是输波主因。坚尼指出：「卡域克显然很沮丧，但你必须接受。曼联从未真正进入状态。作为前球员，这看起来确实很苛刻，但我们也见过其他球员因此被罚下。判决虽苛刻，但在比赛规则范围内，加上VAR的介入，你必须接受它。」
「受害者」卡华特利云则为自己辩护：「我不是制定规则的人。我感觉到我的头发被拉扯，我告诉了球证，由他作决定。」列斯联主帅法基（Daniel Farke）则对球队的表现感到高兴，认为这场时隔40多年在奥脱福的胜利，是球队护级路上的重要一步。

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