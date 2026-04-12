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英超│利物浦超新星安古莫夏掘起及时 史洛特指靠佢逆转PSG

足球世界
更新时间：12:31 2026-04-12 HKT
发布时间：12:31 2026-04-12 HKT

利物浦在周六英超主场2:0击败富咸，终止各赛事3连败走势，17岁锋线超新星安古莫夏(Rio Ngumoha)表现出众，攻入一球个人表演式的入球。该队教练史洛特赛后对此子赞不绝口，更矢言他已准备好在周二欧联对巴黎圣日耳门时正选上阵，依靠他的个人能力去完成逆转任务。

史洛特称安古莫夏准备好正选斗PSG

安古莫夏今场出任正选，并于36分钟取得精彩入球，他持球推进从左路杀入禁区，最后一下向右一拖，再随即起右脚弯入远柱网仔，为利物浦先开纪录之余，更以17岁225日之龄成为红军历来于主场晏菲路球路最年轻英超入球球员。而此子全场还有2次关键传球、2次传中、1次长传，防守上亦有解围和封阻射门各1次，表现出众。

一对一实力出众对强队有利

红军上周于欧联8强首回合作客0:2完败予巴黎圣日耳门，主教练史洛特旨意安古莫夏在周二次回合领军逆转：「我认为他已准备好正选上阵。他已不再是季初那位是累积一队经验的年轻球员，而是一位我可以在任何比赛选择的球员。」史帅还指安古莫夏在一对一中占据主对，拥有与众不同的特质，这点面对强敌时十分重要。

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