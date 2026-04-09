欧联│艾华利斯罚球收死巴塞隆拿 马体会队友爆料训练一球都入唔到

马德里体育会周三欧联8强首回合造访鲁营球场，在半场踢多一人下赢2:0。该队攻击皇牌祖利安艾华利斯(Julian Alvarez)以一记精彩的罚球打破僵局，获队友大赞是天才，但该队中场阿历斯巴尔拿则指艾华利斯在赛前一天曾加练罚球，可是一球都未能命中。

艾华利斯罚球弯入死角

今场45分钟马体会于巴塞禁区顶对出正中位置获得罚球，祖利安艾华利斯右脚烫射，皮球弯过人墙直飞球门右上角，主队门将祖安加西亚飞尽无果，挂网而入。这名26岁阿根廷前锋攻入今季个人第9个欧联入球，各赛事第18球，攻击拍档基利安奴施蒙尼大赞他：「这球简直不可思议，他不仅是顶级天才，更重要是他的谦逊和努力。」另一位攻击手基沙文亦表示：「他是我们的英雄。」

队友爆料训练一球不入

然而马体会10号仔阿历斯巴尔拿就爆料，训练时不是这样：「昨日(周二)我们在训练中加练了罚球，他一球不入。」当然巴尔拿只是开玩笑，他随后补充：「重要的是，他在比赛中能射入。我认为他是世界上最好的罚球手之一，他的射门技术非常惊人，我们很幸运球队拥有他。」

队友大赞艾利华斯，巴尔拿则指他在训练时一球不入。路透社

队友大赞艾利华斯，巴尔拿则指他在训练时一球不入。路透社

艾华利斯在今季欧联已入9球。路透社