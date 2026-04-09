欧联｜利物浦作客0：2巴黎圣日耳门 全场零中龙吞今季第16败
更新时间：05:57 2026-04-09 HKT
发布时间：05:57 2026-04-09 HKT
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利物浦今晨于欧联8强首回合作客卫冕的巴黎圣日耳门（PSG），最终以0：2败阵。「红军」今场攻门零中龙，录得今季各项赛事的第16场败仗。
利物浦今仗由马马达舒维利顶替受伤的艾利臣把关，开赛仅11分钟便失守。PSG的迪斯亚杜伊禁区内施射，皮球省中利物浦守将弹高，笠死马马达舒维利。马马达舒维利随后表现神勇，包括救出格鲁吉亚队友基华拉斯基利亚（Khvicha Kvaratskhelia）的劲射及杜伊的单刀，让利物浦在上半场只落后0：1。
VAR改判 利物浦逃过一劫
换边后，PSG持续施压，基华拉斯基利亚于65分钟接应祖奥尼维斯的直线，扭过门将后射成2：0。利物浦随后险些再失一球，干拿迪于禁区内从后铲球，PSG的萨伊艾美利倒地，球证原本判罚12码，但在场边翻乕VAR重播后推翻判决。
伊沙克复出
利物浦于79分钟换入自12月起养伤的前锋的艾历山大伊沙克，仍无法改写零中龙的尴尬数据。最终利物浦于首回合以0：2落败，次回合将于下周二、在晏菲路球场上演。
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