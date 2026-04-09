英超｜史高斯列曼联8人「清洗名单」 约罗、马古尼被点名

曼联名宿史高斯史高斯点名8位「红魔」球员应在今夏离队，当中包括去年夏天才高价加盟的中坚约罗。他直言，与其等待球员适应，不如趁有市价时套现以换取重建资金。

曼联在卡域克带领下，目前排在英超第3位，有力争取来季欧联席位。但史高斯对于目前阵并不满意，他近日在Podcast节目《The Good, The Bad and The Football》中点兵8名曼联兵，认为应该来一次「大清洗」。

史高斯认为马古尼不具备冠军级球队正选的特质。法新社

史高斯欣赏蒙特的才华，但难与B费匹比。法新社

梳尔伤患多，史高斯认为应该放弃。法新社

曼联本季防守数据录得英超中下游水平，史高斯首当其冲对后防「动刀」，点名5名应清洗的守将。首先是20岁守将约罗，史高斯直言对方表现挣扎：「虽然他有潜质，但若现在要选，我会卖掉他。」刚与曼联续约的哈利马古尼亦被点名，史高斯认为这名英格兰中坚不具备冠军级球队正选的特质。其余「上榜」守将包括劳基梳尔、马沙拉奥及柏德列多古；史高斯认为梳尔的受伤患困扰，「上阵次数太少，是时候止蚀」。史高斯又质疑马沙拉奥及柏德列多古在阵式中的定位不明，认为与其将两人留作后备，不如清洗。

蒙特、乌加迪无立足之地

除了后防，史高斯对中前场的「冗员」亦不留情面。首先是美臣蒙特，史高斯欣赏对方的才华，但直言蒙特无法撼动般奴费兰南斯的地位，并且受伤患困扰，建议卖走。史高斯又预言乌加迪今夏必会离队，而表现欠缺说服力的前锋舒克斯，亦应被放弃以腾出球员注册名额。

史高斯强调，在严格的财政预算限制下，曼联不能再抱持观望态度。他认为迪历特的速度比马古尼快，应将前者留在阵中，而其余无法保证正选上阵次数的球星，都应成为筹集转会资金的筹码。