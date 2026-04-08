欧联前瞻│卫冕冠军巴黎圣日耳门强阵迎战 颓势利物浦面临生死考验

欧联八强首回合次日赛事即将爆发激战！香港时间今日（9日）凌晨，卫冕冠军巴黎圣日耳门将坐镇王子公园球场，迎战近期陷入低谷的英超劲旅利物浦。这场大战不仅是两支欧洲豪门的巅峰对决，对于利物浦领队史洛（Arne Slot）而言，更是一场不折不扣的「生死战」。

红军状态堪忧背水一战

两队近期的状态可谓差天共地。作为本届欧联的卫冕冠军，巴黎圣日耳门在领队安历基（Luis Enrique）的带领下状态「fit 爆」。他们目前在法甲联赛中遥遥领先，各项赛事已豪取4连胜。在早前的欧联16强战中，PSG更是展现出恐怖的攻击力，以8:2的总比数大炒车路士强势晋级，霸气十足。

相比之下，利物浦近况堪忧。红军刚刚在英超联赛中1:2不敌白礼顿，随后又在足总杯赛场上惨吞曼城4蛋，士气跌至谷底。球队的连败让领队史洛面临极大的下台压力，外界普遍认为，如果在这场作客巴黎的比赛中再遭逢大败，史洛的晏菲路执教生涯恐将走到尽头。前红军后卫禾诺克更严厉警告旧东家，若球队以如此状态在欧联八强面对巴黎圣日耳门，恐怕会遭到一场0:10的羞辱性惨败。

PSG两主力受伤需重组锋线

阵容方面，巴黎圣日耳门赛前传出不利消息。官方确认主力翼锋巴特利巴高拿（Bradley Barcola）因脚踝扭伤将缺席首回合赛事，而中场法比安彭拿（Fabian Ruiz）亦因膝伤继续休战。预计安历基将高度依赖奥士文尼迪比利（Ousmane Dembele）和基华拉斯基利亚（Khvicha Kvaratskhelia）在边线发难。好消息是，域天拿（Vitinha）、祖奥尼维斯（Joao Neves）和纽奴文迪斯（Nuno Mendes）在上一场联赛获得了宝贵的休息时间，今仗将「满血」回归正选阵容。

面对来势汹汹的对手，利物浦必须倚靠阵中核心球星的超水准发挥。后防线上，队长华基尔云迪积克（Virgil van Dijk）的领导能力与防守定海神针作用至关重要；而在进攻端，红军将利用穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）及域斯（Florian Wirtz）的速度与创造力，伺机策动极具威胁的防守反击。

中场争夺成关键

面对巴黎圣日耳门预期中的狂攻，利物浦必须保持阵型紧密，尽力避免防守端出现致命失误。红军能否在劣势中找到破局机会，关键在于苏保斯拉尔（Dominik Szoboszlai）和阿历斯麦亚里士打（Alexis Mac Allister）能否在中场绞肉战中站稳阵脚，并迅速将皮球输送给前场。另一边厢，PSG势必会利用夏基美（Achraf Hakimi）等闸位球员极强的侵略性，不断透过两边路撕扯利物浦的防线。

值得注意的是，巴黎圣日耳门阵中存在停赛隐患。基华拉斯基利亚和纽奴文迪斯目前都身孭黄牌警告，若然他们在今仗再领黄牌，将会因累积黄牌而无缘下周作客晏菲路的次回合生死战。这或许会令两人在防守动作上有所顾忌，成为红军可利用的突破口。