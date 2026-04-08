欧联│夏维斯又做欧联英雄 阿仙奴球员后备入波冠绝全欧洲

阿仙奴周二欧联8强首回合作客1:0击败士砵亭，功臣首推补时阶段入波绝杀的锋将夏维斯(Kai Havertz)，他再一次于欧联赛场做英超。而此子今仗后备出场建奇功，阿仙奴今季替补上阵的球员在各赛事合共收录24球和14次助攻，合共参与38球冠绝整个五大联赛，是后备力量最深厚的球队。

夏维斯欧联屡做关键先生

今场阿仙奴靠门将大卫拉耶5次扑救力保不失，再由夏维斯于补时一分钟接应翼锋加比尔马天尼利的妙传冷静射入，作客1:0击败士砵亭，根据超级电脑的分析其晋级机会达到94%。而夏维斯再次做欧联英雄，他在上圈16强首回合作客旧将利华古逊时，又在完场前入波率队逼和1:1，奠定晋级基础。此外他在2020至21球季仍效力车路士时，在欧联决赛一箭定江山，领军击败曼城捧杯。此子历来于欧联共入14球，大部份都价值连城别具意义。

阿仙奴后备兵共献38球

这名26岁德国锋将喜言：「在比赛末段入波总是美妙，更重要是赢下比赛。当然下周(次回合)还有很多工作要做，但我们会享受这场胜利。」而此子后备上阵攻入绝杀球，加上助攻的马天尼利同样替蜻出场，再次证明阿仙奴的后备力量。连同今仗的入球，枪手本季替补出场的球员合共收录24球和14次助攻，共炮制38球，冠绝五大联赛所有球队。

夏维斯在上圈首回合对利华古逊时，同样在末段建功。路透社

夏维斯在上圈首回合对利华古逊时，同样在末段建功。路透社

夏维斯是欧联关键先生。路透社

夏维斯是欧联关键先生。路透社