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欧联｜夏维斯补时绝杀　阿仙奴作客1：0险胜士砵亭

足球世界
更新时间：06:15 2026-04-08 HKT
发布时间：06:15 2026-04-08 HKT

阿仙奴走出近期低迷，周三晚于里斯本举行的欧联8强首回合，凭借后备入替的夏维斯（Kai Havertz）在补时阶段建功，以1：0绝杀士砵亭，带著一球领先优势回到酋长球场。

此前遭遇赛季首度连败的「兵工厂」，今仗面对士砵亭的反击显得相当吃力。上半场主队差点先开纪录，麦斯阿拿奥祖（Maxi Araujo）接应妙传后劲射中楣。阿仙奴随后回敬攻门，伤愈赶及复出的马度基（Noni Madueke）处理角球时直接转向球门，惟皮球同样被横楣挡出。双方半场互无纪录。

约基利斯面对旧东家表现一般。美联社
约基利斯面对旧东家表现一般。美联社
杜沙特错失入球良机。美联社
杜沙特错失入球良机。美联社
夏维斯于补时建功，为阿仙奴一箭定江山。美联社
夏维斯于补时建功，为阿仙奴一箭定江山。美联社

兵工厂食「诈糊」无碍斗志

下半场战情依然胶著，阿仙奴中场大将苏比文迪（Martin Zubimendi）一度于禁区边缘起脚破网，惟球证经VAR判罚前锋约基利斯（Viktor Gyokeres）越位在先，入球无效。士砵亭随后发动猛烈反扑，阿仙奴凭门将大卫拉耶（David Raya）连番神救保住清白之身。

全场僵局直至补时阶段才打破，夏维斯于混乱中近门「笃射」破网，凭这个入球，为球队抢得关键客场胜仗。这场胜利不仅终结了阿仙奴的3场不胜，更为领队阿迪达注入强心针，备战周末对般尼茅夫的英超争标关键一战。

次回合将于下周三上演，届时阿仙奴将会回归酋长球场再战。

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