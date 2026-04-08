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欧联｜哈利卡尼复出传射建功　拜仁慕尼黑作客2：1挫皇家马德里

足球世界
更新时间：05:59 2026-04-08 HKT
发布时间：05:59 2026-04-08 HKT

拜仁慕尼黑于周三欧联8强首回合踢出争气波，凭伤愈复出的英格兰队长哈利卡尼（Harry Kane）及路易斯迪亚斯（Luis Diaz）各建一功，在班拿贝球场以2：1击败皇家马德里，为球队杀入4强打好基础。

开赛初期拜仁反客为主，前利物浦边锋路易斯迪亚斯表现活跃。战至41分钟，哈利卡尼发动攻势，迪亚斯禁区内冷静施射破网，助拜仁半场领先1：0。下半场换边仅两分钟，哈利卡尼再次展现顶级前锋本色，他在禁区边缘接应后起右脚劲射直挂死角，皇马门将卢连（Andriy Lunin）鞭长莫及，拜仁将领先优势扩大至两球。

路易斯迪亚斯为拜仁慕尼黑先开纪录。美联社
路易斯迪亚斯为拜仁慕尼黑先开纪录。美联社
哈利卡尼今场有进帐。美联社
哈利卡尼今场有进帐。美联社
麦巴比为皇马扳回一城。美联社
麦巴比为皇马扳回一城。美联社

纽亚4献关键扑救

眼见形势告急，皇马于60分钟调入祖迪比宁咸（Jude Bellingham）加强进攻。74分钟，防守表现一般但进攻依旧锐利的阿历山大阿诺特（Trent Alexander-Arnold）送出一记精彩底线横传，由基利安麦巴比（Kylian Mbappe）门前接应破网追至1：2。随后皇马发动疯狂反扑，但拜仁老将纽亚（Manuel Neuer）全场有4次关键扑救，包括3次瓦解麦巴比的必入球，最终助领队甘宾尼带领球队守住胜果。

次回合将于下周三上演，届时拜仁将会回归主场安联球场出战。

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