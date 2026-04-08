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足球｜罗马尼亚传奇名帅卢锡斯古逝世 享年80岁

足球世界
更新时间：05:29 2026-04-08 HKT
发布时间：05:29 2026-04-08 HKT

罗马尼亚球坛传来悲痛消息。曾执教罗马尼亚国家队出战上月世界杯附加赛的传奇领队卢锡斯古（Mircea Lucescu），于周二离世，享年 80 岁。这名于12天前仍站在一线执教的「战术大师」，其不懈奋斗的精神令全球球坛震惊。

卢锡斯古在3月26日仍亲自领军罗马尼亚在世界杯附加赛作客土耳其（最终负 0：1），但在3天后于布加勒斯特的训练基地病倒。他在3月31日因健康问题离任，遗憾未能完成第二次执教国家队的征途。事实上，卢锡斯古在离世前接受《卫报》访问时曾透露，自去年12月起已3次入院，但他当时坚定地表示：「我不能像懦夫一样离开」，展现了对足球的极致忠诚。

卢锡斯古于周二离世，享年80岁。美联社
卢锡斯古于周二离世，享年80岁。美联社
卢锡斯古在球坛备受尊敬。法新社
卢锡斯古在球坛备受尊敬。法新社
罗马尼亚于世界杯外围赛不敌土耳其出局。法新社
罗马尼亚于世界杯外围赛不敌土耳其出局。法新社

横跨45载、督师1544场

卢锡斯古是欧洲球坛最受尊敬的领队之一，执教生涯长达45年，跨越1544场比赛。他曾执教国际米兰、萨克达、辛尼特及土耳其国家队等13支顶尖队伍。他最辉煌的时期是在乌克兰萨克达效力的12年，赢得8座联赛冠军；他亦创下在乌克兰、土耳其及罗马尼亚3个国家，分别带领两支不同球队夺得联赛冠军的罕见成就。

罗马尼亚足总发表声明悼念：「我们失去的不仅是一位杰出的战术家，更是一位导师、远见者及国家象征。」曾任职的国际米兰亦致哀，形容他是具备优雅、热情及专业深度的教练，遗留下了举足轻重的足球遗产。

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