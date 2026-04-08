欧联｜利物浦作客挑战卫冕PSG 史诺特：我们足以与欧洲最强抗衡

利物浦将于周三欧联8强首回合出征法国，出战卫冕的巴黎圣日耳门。尽管「红军」刚在足总杯惨负曼城0：4，但领队史诺特赛前展现出强大信心，强调利物浦本季已多次证明，他们具备与欧洲顶尖球队一较高下的实力。

面对这场硬仗，史诺特要求球员迅速从败仗中反弹。虽然圣日耳门被外界一致看好，但史诺特提醒大众，利物浦今季在欧联赛场表现强劲，已先后击败皇家马德里、马德里体育会及国际米兰。史诺特表示：「确实我们本季表现不够稳定，但这间球会总能在艰难时刻站起来。除了作客曼城的两场比赛外，我们在其他大战都证明了自己能与最强球队竞争。」

史诺特对利物浦充满信心。美联社

利物浦上场大败予曼城0：4，今场誓必取胜重回正轨。美联社

阿历山大伊沙克已复出。美联社

伊沙克伤愈可待命

利物浦今仗迎来好消息，去年12月因对阵热刺时断脚休战至今的前锋阿历沙大伊沙克（Alexander Isak），已随队飞抵巴黎并将先列后备。史诺特证实伊沙克已参与全队训练近一周，具备上阵条件。

3将面临停赛危机

然而，利物浦仍需面对主力停赛风险。队长云迪积克（Virgil van Dijk）、中场赖恩格云贝治（Ryan Gravenberch）及居迪斯钟斯（Curtis Jones）目前有黄牌在身，若今仗再领牌，将无缘下周二在晏菲路球场举行的次回合生死战。