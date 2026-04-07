曼联官方今日正式宣布，球队已与英格兰中坚哈利马古尼（Harry Maguire）签署新合约。虽然在刚刚一轮英超作客般尼茅夫的英超赛事中鲁莽推跌对手领红牌断送胜局，但这名这位防线大将仍获球会开出新约，确保其留效奥脱福球场至2027年6月，并附有延长一年的优先续约权。

在动笔签约后，这位33岁后卫表达了对续约的喜悦：「代表曼联是无上的光荣，这份责任令我和我的家人每天都感到自豪。我很高兴能在这间不可思议的球会，将我的旅程延续至最少八个球季，并继续在我们特别的球迷面前作赛，共同创造更多美妙时刻。」

马古尼亦对球队的未来充满信心：「你可以感受到这套阵容的雄心与潜力。全会上下为争夺重要锦标的决心有目共睹，我深信我们最美好的时刻还在后头。」

球会：为球队带来经验与领导才能

曼联足球总监韦确斯（Jason Wilcox）亦对这次续约表示肯定：「哈利（马古尼）展现了效力曼联所需的心理质素与韧性。他是最顶级的专业球员，为我们年轻且充满雄心的阵容带来了无价的经验与领导才能。哈利与球会内的所有人一样，决心协助曼联取得常规且持续的成功。」

自2019年加盟「红魔鬼」以来，马古尼合共为球队上阵达 266 次，期间曾协助球会赢得联赛杯及足总杯冠军。

这次获得球会提供新合约，与马古尼近期在阵中的地位回升息息相关。在暂代领队卡域克（Michael Carrick）接掌帅印后，马古尼重新获得教练团信任并重返正选阵容，以防线上的制空优势及拼劲回报主帅。