理文班主爆揾新帅大计 希望为球队带来新鲜感 杜素诺夫想留队盼踢世杯

今天在旺角大球场上演的联赛杯决赛，理文以2：1击败杰志，夺得球会史上首个联赛杯冠军，亦是今季第一座奖杯。赛后理文班主李文恩赛后大爆球队未来动向。他透露正物色新主教练，人选从未在香港球圈执教，希望为球队带来新鲜感。而夺得决赛最有价值球员的杜素诺夫则明言只想留在理文，并期待成功进入乌兹别克国家队的最终名单，出战世界杯。

李文恩赛后接受访问时表示，球队已收到超过50份教练履历，经过筛选后已面见一部分人选，预计未来两星期内完成筛选。他特别强调：「今次教练嘅人选，系未试过喺香港球圈做过。我其实系希望畀啲新鲜感畀球队，因为我哋用咗理文班底嘅人都用咗几年，想寻求新嘅突破。我哋希望喺月底之前会定到新教练。 」被问及来季球队方向，李文恩指球队将会更年轻化：「会再年轻少少，签咗啲比较后生嘅球员，重建青春班霸。年纪大嘅球员系咪完全都用唔到呢？咁又未必，都系留返畀新教练决定。 」对于今季联赛落后12分，他坦言联赛始终是最看重，但夺得联赛杯算是「安慰奖」。

至于赢波功臣杜素诺夫，赛后获选为赛事MVP。他表示非常开心能够击败杰志：「今天是很艰难的比赛，我们赢了，球迷开心，老板开心，我们都开心。」这名乌兹别克中场透露，希望这次胜利能让他入选国家队世界杯最终名单：「有35人入选，最终足协会选26人。我想他们（足协 ）今天在网上看了比赛，我觉得我会去（世界杯）。」杜素诺夫又明确表态希望长留香港，留在理文：「我喜欢香港，我想留在理文，因为这里一切很好，备战好，老板也好。如果球会想我留下，我就留下，我不会去其他（香港）球队，只有理文。」



记者、摄影：廖伟业