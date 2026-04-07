联赛杯｜理文2：1击败杰志 首夺联赛杯冠军 「黄黑军团」捧起今季首杯

香港足球总会联赛杯决赛今天在旺角大球场上演。由杰志与理文争夺这项事隔十年后再度复办的锦标。理文以2：1击败杰志，夺得球会史上首个联赛杯冠军，亦是今季第一座奖杯。今场决赛吸引超过3700名球迷入场，气氛热烈。 而赛事最有价值球员由理文球员杜素诺夫获得。

由于联赛杯没有外援限制，杰志正选11人中有9名外援球员，理文则派出6名外援应战。上半场双方踢得比较谨慎，战至36分钟后，球证认为邓达思蓄意回传，判理文在禁区内获得间接自由球。韦利安接应队友传球后大脚劲射，可惜未能入网。半场结束，双方打成0：0。

换边后理文突然爆发。49分钟，艾华顿接应韦利安长传，扣过敌卫后射远柱破网，为理文先开纪录领先1：0。6分钟后杰志后卫比提落底传中，肯迪接应射门可惜炒飞机，网顶飞过。58分钟，理文前锋巴科尔接应米基尔后，于禁区顶劲射入网，将比数扩大至2：0。63分钟，杰志由伊拿拉文迪接应马基兰罚球顶入，追成1：2。杰志尾段全军压上，但未能撕破理文防线。理文最终保持2比1的胜局到尾，夺得今届联赛杯冠军，赛事最有价值球员由理文球员，同时是乌兹别克国脚的杜素诺夫获得。

记者、摄影：廖伟业