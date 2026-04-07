英超｜修咸顿查理斯足总杯一夜成名 成曼联爱华顿竞争目标

足总杯八强后备上阵射入奠胜球，协助修咸顿爆冷淘汰阿仙奴的功臣查理斯（Shea Charles），已迅速成为英超球会争相追逐的目标。据报，曼联及爱华顿均对这位22岁的修咸顿中场新秀虎视眈眈，其身价估计约为2,000万英镑(约2亿700万港元)。

红魔目标 预算考量

曼联目前正积极为队中多位中场寻找替代人选，包括为卡斯米路（Casemiro）物色接班人，并已将纽卡素的辛度东拿利（Sandro Tonali）及诺定咸森林的艾利洛安达臣（Elliot Anderson）列为高价目标。然而，面对来季能否取得欧联资格的不确定性，曼联亦在考虑其他更具成本效益的选择，以取代曼纽尔乌加迪（Manuel Ugarte）等离队球员，而查理斯正符合这个预算考量。

拖肥急需 强化中场

不过，正在积极寻找中场新血以加强阵容的爱华顿，据报亦睇中修咸顿的查理斯。拖肥糖的35岁防守中场古尔（Idrissa Gana Gueye）今夏合约届满将自由身离队，引入查理斯可以填补前者的空缺，并提升中场的活力。