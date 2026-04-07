意甲｜AC米兰不敌拿玻里争冠梦碎 艾历基投降：专心保前四

AC米兰在周一的意甲联赛作客0:1不敌拿玻里，遭受了沉重打击。赛后，主帅艾历基（Massimiliano Allegri）公开投降，指球队已退出意甲冠军的争夺行列，并将全部精力转向确保下季的欧联参赛资格。而艾历基今仗将基斯甸普列锡（Christian Pulisic）及拉菲尔利亚奥（Rafael Leao）等主力先列后备之决定，受到球迷质疑。

面对现实公开投降

AC米兰今场输波之后，于意甲联赛榜遭拿玻里超前1分，跌到第三位，与榜首国际米兰的差距更进一步拉开至9分，争标机会渺茫。艾历基赛后公开投降，表示目标将转移到保住前4欧联席位：「意甲冠军的争夺与我们无关了，国米领先我们9分，拿玻里现在也在我们前面。我们需要专注于自己，一场一场地打。我们仍在实现目标的轨道上，但这不会在一两周内决定，我们需要透过赢得比赛来保持优势。」

轮换挨轰 辩护用人

今仗艾历基将两大王牌普列锡及利亚奥放在后备席，改以前锋富拿古（Niclas Fullkrug）伙拍尼干古（Christopher Nkunku）的全新组合，此举引来不少质疑。他为自己的排兵布阵辩护道：「我认为尼根古和富拿古踢了一场好波，尼根古为球队付出了很多，并有几次机会。像他这样的球员，需要把握住其中一次机会。」

主力缺阵 手中无兵

对于两大主力的缺阵，艾历基解释是受到国际赛期后的体能问题所限制，此举实属无奈。他指出，普列锡在周五才归队训练，而利亚奥则在近期伤愈后仍缺乏比赛节奏。艾历基说：「4-3-3阵式是我们可以尝试的，但这取决于球员的体能水平。利亚奥开季表现出色，可惜其后连番遭遇伤患困扰。」

目前，AC米兰保住前四的形势亦相当严峻。他们在31场比赛后以63分排在第三位，但身后的追兵压力巨大。今季的「惊喜球队」科木以58分位居第四，而祖云达斯则以57分紧随其后排在第五。若「红黑军团」未能迅速重拾胜轨，欧联席位随时不保。