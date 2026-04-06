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英超｜阿仙奴两周内两失锦标 洛加特：兵工厂是时候抬起头来

足球世界
更新时间：20:12 2026-04-06 HKT
发布时间：20:12 2026-04-06 HKT

阿仙奴在周六晚的足总杯八强战中，作客1:2爆冷遭英冠的修咸顿淘汰，连同两周前在联赛杯决赛中饮恨败给曼城，兵工厂在短时间内两项本土锦标梦碎。兵工厂中场基斯甸洛加特（Christian Norgaard）呼吁球队必须迅速收拾心情，将专注力转回至联赛及欧联战线。

吁队友振作 勿垂头丧气

面对这个令人失望的赛果，阵中经验丰富的中场洛加特赛后呼吁队友切勿过份沉溺于失利。他表示：「现在要传递的讯息是，保持积极的身体语言，与你的队友和教练团队沟通。现在不是长时间垂头丧气的时候。」
目标放回欧联
洛加特坦承球队上下都感到沮丧，但强调必须向前看：「今晚感到沮丧是正常的，明天分析哪里出错也没问题，但之后我们必须向前看，因为球会接下来还有很多重要的比赛。」阿仙奴将在周二作客里斯本，在欧联八强首回合出战士砵亭，力求重返胜轨。

辜负球迷感失望

对于未能晋级足总杯四强，洛加特亦向随队远征的球迷致歉：「这是一个令人失望的晚上。我们都抱著很高的期望，希望能赢波并重返温布莱。很抱歉令这么多远征的球迷失望，他们营造了极好的气氛，但我们今天的表现确实不够好。」

圣徒梦想未完

今仗修咸顿凭著史超活（Ross Stewart）和后备上阵的查理斯（Shea Charles）各建一功成功淘汰强敌。攻入致胜球的查理斯赛后难掩兴奋，表示这是球会一个令人难以置信的晚上。修咸顿目前除了晋身足总杯四强外，在联赛亦正为升班资格而努力，球队上下正朝著重返温布莱的双重梦想迈进。

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