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中超｜中超港将内讧 「一仔」力压「孙铭」 上海申花3:2反胜天津津门虎

足球世界
更新时间：17:16 2026-04-06 HKT
发布时间：17:16 2026-04-06 HKT

国际赛期后重回各地联赛，中超周日则上演外流港将对垒，由孙铭谦所在的天津津门虎对上陈晋一效力的上海申花，最2人亦踢足90分钟，最终上海申花凭着末段连入2球以3:2反胜天津津门虎。

陈晋一效力的上海申花。上海申花IG图
陈晋一效力的上海申花。上海申花IG图
孙铭谦效力天津津门虎。新华社
孙铭谦效力天津津门虎。新华社
陈晋一效力上海申花。新华社
陈晋一效力上海申花。新华社

上海申花连追2球「反cup」天津津门虎

今季中超有近一半球队以负分开季，上海申花今战作客斗位列榜尾的天津津门虎亦全力出击抢分，而分别效力2支球队的港脚陈晋一和孙铭谦亦以正选对阵，并踢足90分钟助球队力争一胜，天津津门虎今战抢攻争分，42分钟就先有谢蒂里12码先开记录，但随后上海申花在上半场补时阶段凭着朱辰杰追回一球以1:1返回更衣室。

拉唐在81分钟为申花射入扳平一击，之后更在补时阶段「绝杀」。新华社
拉唐在81分钟为申花射入扳平一击，之后更在补时阶段「绝杀」。新华社
上海申花3:2反胜天津津门虎。新华社
上海申花3:2反胜天津津门虎。新华社

而到下半场59分天津津门虎有基雷斯再破网为球队射成2:1，正当以为可以全取3分时，上海申花用入球大泼天津冷水，拉唐在81分钟为申花射入扳平一击，之后更在补时阶段「绝杀」助上海申花以3:2击败天津津门虎，虽然申花今战全取3分但仍以-2分位列14，而天津津门虎则以-9分继续敬陪末席。
 

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