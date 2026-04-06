英超｜利物浦班主芬威集团不重视本土杯赛 欧联资格才是史洛特「生死符」

利物浦在足总杯八强以0:4惨败于曼城被踢出局，领队史洛特（Arne Slot）的帅位再次响起警号。然而，根据球会班主芬威体育集团（FSG）近十四年来一贯的营运理念，一场国内杯赛的胜负，远不如能否取得欧联参赛资格来得重要。史洛特的最终命运，将取决于能否夺欧联席位，而非杯赛荣誉。

芬咸集团不重视国内杯赛

芬威集团对国内杯赛的态度，早于2012年已表露无遗。当年，他们解雇了带领球队赢得联赛杯、并杀入足总杯决赛的球会传奇领队杜格利殊（Kenny Dalglish），只因球队在联赛中仅排第八。班主约翰亨利（John W. Henry）当时曾直言不讳：「就算他（杜格利殊）赢了足总杯，也不会改变任何事。所有利物浦球迷都清楚，球队当时出了问题，需要作出改变。」

这个理念至今未变。对于芬威集团而言，晋身欧联所带来的丰厚收入，其重要性远远抛离足总杯或联赛杯冠军。因此，可以断言，即使史洛特今季能赢得足总杯，也未必能保住帅位；同样地，如今在八强出局，亦不会成为芬威集团评估其表现的决定性因素。

红军决斗志更令管理层担心

然而，真正为管理层敲响警钟的，是今场0:4惨败的「方式」。利物浦在比赛初段表现不俗后，竟在半场前后的20分钟内连失四球，形同崩盘。若非曼城其后明显留力，利物浦恐怕会输得更为难堪。这种缺乏斗志、一触即溃的表现，才是令球会的管理层都感到忧虑的关键。

总括而言，足总杯的出局固然令球迷失望，但从经营角度看，史洛特的「期末考」从来都只有英超联赛。他能否带领球队重返前五，获得下届欧联的入场券，将直接决定他在晏菲路的未来。