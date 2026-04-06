英超｜迪沙比领热刺操练 「无论如何下季依然会执教」

迪沙比正式展开在热刺的执教生涯，他接受球会官方访问时表示，虽然他对足球风格有著极致追求，但现阶段球队最需要的是「赢波的心态」。

迪沙比透露与热刺签下一纸5年的长约，显示出他与球会长期合作的决心。面对球队目前仅领先降班区1分的险境，他相当有自信：「这对我来说是巨大的挑战。我签了5年约，无论结果如何，下个球季我依然会是热刺的领队。」

热刺余下7场英超，每场都是决赛。路透社

迪沙比领军首要任务是护级。路透社

迪沙比表示无论结果如何，来季都会留任。法新社

「现在不是谈论哲学的时机」

谈到其享誉欧洲的执教哲学，迪沙比表示：「我热爱控球、热爱控球率，更热爱创造大量的入球机会。但在现代足球中，当失去控球权时，我需要11个人同时变身防守球员，连门将也不例外。」但他亦务实地指出，在球季仅余7场比赛的当下，没有太多时间灌输复杂的战术原则：「现在不是谈论哲学的时机，我们必须赢波。我的工作是帮助这些具备天赋的球员展现质量，建立起最好的赢波心态。」

热刺在余下的英超赛程中还有7场硬仗，首仗将于周日作客光明球场斗新特兰。迪沙比强调，球队必须在有球及无球状态下都展现出极强的组织，目标只有一个——全力护级。