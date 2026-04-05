英超｜传曼联今夏大清洗 拟售8将扑水一亿镑买人

随著英国富豪拉克迪利夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）入主曼联，球队的重建计划亦正式启动。据报，「红魔鬼」计划在今个夏天进行「大清洗」，预计将有至少八名一队球员离队，目标是筹集一亿英镑（约9.8亿港元）的转会资金，以支持球队的收购行动。

卖球员筹钱买人

消息指，门将奥拿拿（Andre Onana）、中场曼纽尔乌加迪（Manuel Ugarte）、前锋海伦（Rasmus Hojlund）、

（Joshua Zirkzee）和拉舒福特（Marcus Rashford）等五名球员均在可出售的名单之上。

曼联期望能将外借至巴塞隆拿的拉舒福特及拿玻里的海伦的交易卖断，从中套现约6,400万英镑(约6亿6000万港元)。同时，为了避免触犯英超的盈利与可持续发展规则（PSR），他们至少需要以1,900万英镑的价格卖出门将奥拿拿。

放走球星减轻薪金压力

此外，高薪的巴西中场卡斯米路（Casemiro）、外借阿士东维拉的查顿辛祖（Jadon Sancho）以及左后卫马拉西亚（Tyrell Malacia）亦将会离队，此举能为球队腾出巨大的薪酬空间，以再投资于阵容之上。

曼市双雄争艾利洛安达臣

在积极「扑水」的同时，曼联亦已锁定收购目标。据悉，他们对效力诺定咸森林的英格兰中场新星艾利洛安达臣（Elliot Anderson）抱有浓厚兴趣。森林队已为这位新星标价一亿英镑(约10亿港元)，而随著今夏世界杯的举行，其身价随时可能进一步上涨。

然而，曼联要罗致艾利洛安达臣将面临激烈竞争。同市宿敌曼城亦正虎视眈眈，希望引入他作为贝拿度施华（Bernardo Silva）的潜在接班人。据报曼城目前在争夺战中稍为领先，但两间曼市豪门都希望能尽快采取行动，以免夜长梦多。

