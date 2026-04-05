女足｜萤花女子足球队终极一战 乐琳梅开2度惟2:4不敌流浪女足
更新时间：14:18 2026-04-05 HKT
发布时间：14:18 2026-04-05 HKT
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周日真人秀节目「足球女将2」的萤花女子足球队迎终极一战，对上女乙的标准流浪女子足球队，上半场流浪曾领先2:0，但萤花之后展现出强大韧性，由乐琳梅开二度追平2:2，可惜之后在补时阶段流浪女足连追2球，最终萤花以2:4不敌流浪女足。
今战上半场在大雨中开战，一开波流浪女足更快入局，开波7分钟因萤花禁区内犯手球，流浪女足获12码由刘珈希操刀射入先拔头筹1:0，之后22分钟再有刘珈希扩大优势射成2:0返回更衣室。易边后萤花加强攻势56分钟便见成效，由乐琳禁区外起脚射成为萤花追成1:2，之后70分钟乐琳再有机会，NB接应短角球再回传乐琳，随即右路起脚笠射可惜中网顶，在88分钟由NB驳得12码，并由诺琳操刀12码再破网梅开2度为萤花追平2:2，可惜在补时阶段连失2球，最终以2:4不敌流浪女足，但球队在过程中不言败和拼劲的表现亦令人印象深刻虽败犹荣，而最终由Winki获MVP，而凯程则获球迷投票当选赛事MVP。
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