足总杯｜阿迪达承认阿仙奴首陷低潮 一力承担出局责任

阿仙奴在足总杯八强战中，作客爆冷以1:2不敌英冠球队修咸顿，继两周前在联赛杯决赛失利后，再度于杯赛中出局。赛后，领队阿迪达（Mikel Arteta）坦承，球队正经历今季第一个低潮时期，但他拒绝批评麾下球员，并将所有责任一力承担。

阿迪达独力承担责任

这场于圣玛丽球场的败仗，意味著「兵工厂」今季的争冠目标只剩下英超联赛及欧联。更雪上加霜的是，主力中坚加比尔马加希斯（Gabriel Magalhães）在下半场因膝伤被逼退下火线，令球队的困境加剧。

尽管结果令人失望，阿迪达赛后仍极力维护他的球员：「我爱我的球员们，以及他们在过去九个月所做的一切。难道我现在要因为一场败仗而批评他们吗？他们当中有部份人甚至可能根本不应在今日上阵。我绝不会这样做。我会比以往任何时候都更要捍卫他们。如果有人需要为此负责，那个人就是我。我们面前还有今季最美好的赛程等著我们。」

兵工厂今季首陷低潮

阿迪达承认：「球季中总会有一、两个困难时刻。这正是我们遇到的第一个有著相当困难程度的时期。」

今仗修咸顿凭借史超活（Ross Stewart）的入球先开纪录，虽然阿仙奴其后由后备上阵的基奥基尼斯（Viktor Gyokeres）扳平，但修咸顿的另一位后备奇兵查理斯（Shea Charles）攻入致胜一球，将「兵工厂」淘汰出局，昂然杀入温布莱的准决赛。

六季未夺足总杯

曾经在七季内四夺足总杯的阿仙奴，如今已连续六季无缘此项锦标。展望未来，阿仙奴将在欧联八强对阵葡超的士砵亭，而在英超联赛中，他们仍手握九分领先优势，继续为自2020年以来的首个重要锦标而奋斗。阿迪达激励球队：「现在是时候站起来，负起责任，并像我们整个赛季所做的那样，交出表现。」