英足总杯｜车路士7：0维尔港闯4强 安素内部停赛风波未了
更新时间：05:27 2026-04-05 HKT
发布时间：05:27 2026-04-05 HKT
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车路士今晨在英格兰足总杯8强面对英甲的维尔港，以7：0大炒对手，杀入4强，并终止了球队各项赛事4连败的颓势。
开赛64秒闪电破门
面对今届「巨人杀手」维尔港，车路士开赛仅64秒便由赫图近门破网。25分钟，祖奥柏度禁区内巧妙摆脱对手射成2：0。半场结束前，高尔彭马的补射导致对手后卫「乌龙球」，车路士带着3球优势进入更衣室。
易边后维尔港防线崩溃，艾达拉比奥约于57分钟接应马路古斯图传中顶入；69分钟到安达利山度士亦接应角球建功。82分钟，艾斯达华图门前轻松补中，旁证虽然举旗示意他越位，但经VAR翻看后判入球有效。补时阶段，阿历真度加拿祖射入12码，为车路士埋斋，以7：0大炒维尔港，杀入4强。
罗帅回应安素经理人不满
比起场上大胜，更受瞩目的是中场大将安素费兰迪斯。因早前公开质疑未来去向，安素被球会内部处分停赛两场。对于其经理人的不满言论，罗仙尼亚赛后强硬回应：「安素知道我对他的看法。我与球员的对话只会留在更衣室，那里是神圣不可侵犯的。」
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