Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足总杯｜车路士7：0维尔港闯4强 安素内部停赛风波未了

足球世界
更新时间：05:27 2026-04-05 HKT
发布时间：05:27 2026-04-05 HKT

车路士今晨在英格兰足总杯8强面对英甲的维尔港，以7：0大炒对手，杀入4强，并终止了球队各项赛事4连败的颓势。

开赛64秒闪电破门

面对今届「巨人杀手」维尔港，车路士开赛仅64秒便由赫图近门破网。25分钟，祖奥柏度禁区内巧妙摆脱对手射成2：0。半场结束前，高尔彭马的补射导致对手后卫「乌龙球」，车路士带着3球优势进入更衣室。

加拿祖为车路士埋斋。美联社
加拿祖为车路士埋斋。美联社
车路士大胜7：0。美联社
车路士大胜7：0。美联社
车路士杀入足总杯4强。美联社
车路士杀入足总杯4强。美联社

易边后维尔港防线崩溃，艾达拉比奥约于57分钟接应马路古斯图传中顶入；69分钟到安达利山度士亦接应角球建功。82分钟，艾斯达华图门前轻松补中，旁证虽然举旗示意他越位，但经VAR翻看后判入球有效。补时阶段，阿历真度加拿祖射入12码，为车路士埋斋，以7：0大炒维尔港，杀入4强。

罗帅回应安素经理人不满

比起场上大胜，更受瞩目的是中场大将安素费兰迪斯。因早前公开质疑未来去向，安素被球会内部处分停赛两场。对于其经理人的不满言论，罗仙尼亚赛后强硬回应：「安素知道我对他的看法。我与球员的对话只会留在更衣室，那里是神圣不可侵犯的。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
5小时前
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
5小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
6小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
3小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
16小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
01:19
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
15小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
20小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
影视圈
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩复活节金多宝将于今晚（4日）搅珠。资料图片
六合彩｜8000万复活节金多宝搅珠结果 头奖一注中幸运儿擸8114万 齐来对冧巴 !
社会
2026-04-04 21:33 HKT