Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

足总杯｜夏兰特连中三元 曼城4:0大胜利物浦强势闯四强

足球世界
更新时间：22:22 2026-04-04 HKT
发布时间：22:22 2026-04-04 HKT

「魔人」艾宁夏兰特（Erling Haaland）上演帽子戏法，带领曼城在足总杯八强战中，主场以4:0大炒到访的利物浦，连续第八季杀入准决赛，再度刷新纪录。

今仗于伊蒂哈德球场上演，曼城凭借夏兰特的「连中三元」及安东尼施美安（Antoine Semenyo）的锦上添花，轻松晋级，继续向卫冕本土三冠王的目标迈进。

夏兰特连中三元

反观利物浦则经历了一个惨淡的下午，延续了今季的低迷表现。更令他们沮丧的是，核心射手沙拿（Mohamed Salah）主射十二码被对方门将查福特（James Trafford）神勇扑出。这亦是沙拿宣布季尾离队后首次上阵，无疑不是他所希望的告别序曲。这次大败，也让利物浦主帅史诺（Arne Slot）在接下来作客巴黎圣日耳门的欧联大战前，面临更沉重的压力。

比赛初段双方势均力敌，但当曼城取得领先后，便完全掌控了战局。上半场37分钟，华基尔云迪积克（Virgil van Dijk）在禁区内犯规踢跌尼高奥莱利，球证直指十二码点，夏兰特操刀中鹄，射入他近七场比赛的第二球，亦是今季的第31个入球为蓝月先开纪录。上半场补时阶段，夏兰特接应施美安右路底线传中头槌破网，将比分扩大。

沙拿十二码宴客

换边后，曼城50分钟由施美安接应卓基妙传，禁区左边施射破网，将比数拉开至3:0。7分钟后，夏兰特再接应尼高奥利传送，禁区中路劲射中楣底弹入，完成他加盟曼城后的第12次帽子戏法，为球队锁定4:0的胜局。

尽管利物浦其后因对手犯规获得十二码，但沙拿的射门被查福特挡出，未能为球队「破蛋」。最终曼城在主场4:0轻松淘汰利物浦晋级四强。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
5小时前
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
5小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
6小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
3小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
16小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
01:19
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
15小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
20小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
影视圈
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩复活节金多宝将于今晚（4日）搅珠。资料图片
六合彩｜8000万复活节金多宝搅珠结果 头奖一注中幸运儿擸8114万 齐来对冧巴 !
社会
2026-04-04 21:33 HKT