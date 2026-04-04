足总杯｜夏兰特连中三元 曼城4:0大胜利物浦强势闯四强

「魔人」艾宁夏兰特（Erling Haaland）上演帽子戏法，带领曼城在足总杯八强战中，主场以4:0大炒到访的利物浦，连续第八季杀入准决赛，再度刷新纪录。

今仗于伊蒂哈德球场上演，曼城凭借夏兰特的「连中三元」及安东尼施美安（Antoine Semenyo）的锦上添花，轻松晋级，继续向卫冕本土三冠王的目标迈进。

夏兰特连中三元

反观利物浦则经历了一个惨淡的下午，延续了今季的低迷表现。更令他们沮丧的是，核心射手沙拿（Mohamed Salah）主射十二码被对方门将查福特（James Trafford）神勇扑出。这亦是沙拿宣布季尾离队后首次上阵，无疑不是他所希望的告别序曲。这次大败，也让利物浦主帅史诺（Arne Slot）在接下来作客巴黎圣日耳门的欧联大战前，面临更沉重的压力。

比赛初段双方势均力敌，但当曼城取得领先后，便完全掌控了战局。上半场37分钟，华基尔云迪积克（Virgil van Dijk）在禁区内犯规踢跌尼高奥莱利，球证直指十二码点，夏兰特操刀中鹄，射入他近七场比赛的第二球，亦是今季的第31个入球为蓝月先开纪录。上半场补时阶段，夏兰特接应施美安右路底线传中头槌破网，将比分扩大。

沙拿十二码宴客

换边后，曼城50分钟由施美安接应卓基妙传，禁区左边施射破网，将比数拉开至3:0。7分钟后，夏兰特再接应尼高奥利传送，禁区中路劲射中楣底弹入，完成他加盟曼城后的第12次帽子戏法，为球队锁定4:0的胜局。

尽管利物浦其后因对手犯规获得十二码，但沙拿的射门被查福特挡出，未能为球队「破蛋」。最终曼城在主场4:0轻松淘汰利物浦晋级四强。