2026世界杯｜FIFA再惹公愤！ 世界杯门票价钱再飙升 决赛最贵门票索价近9万

国际足协（FIFA）在今夏世界杯的门票销售策略，再次激起了全球球迷的怒火。在最新一轮的「最后阶段」门票销售中，球迷们不仅要面对漫长的排队、系统技术故障等问题，更惊讶地发现，门票价格再次被大幅提高，其中最高级别的决赛门票，价格已飙升至1.099万美元（近9万港元），令无数球迷望门兴叹。

先到先得变价高者得

今次的销售阶段，是首次采用「先到先得」的方式，球迷无需再通过抽签或特殊渠道，便可直接购买门票。然而，这个本应更公平的销售方式，却因FIFA采用的「动态定价」策略，而变了质。

在周三的销售中，据《The Athletic》报导，在104场世界杯比赛中，有多达40场比赛的门票价格，相比之前阶段有所上涨。当中，最令人咋舌的，是第一类别（Category 1）的决赛门票，价格已由去年十月首次发售时的6,370美元（约5万港元），飙升至惊人的10,990美元（约8.6万港元），涨幅惊人。

各级别门票全面加价

除了最高级别的门票，其他类别的门票价格亦有显著升幅。第三类别（Category 3）的决赛门票，价格几乎翻了一番，达到5,785美元（约4.5万港元）；而第二类别（Category 2）的门票，亦被定价为7,380美元（约5.8万港元）。即使是准决赛和八强赛事，其第一类别的门票价格，亦同样有所上调。

就连分组赛的门票，亦未能幸免。在墨西哥及加拿大举行的揭幕战，其第一类别的门票价格，已升至2,985美元（约2.4万港元），第二及第三类别的门票，则分别为2,260美元（约1.8万港元）及1,410美元（约1.1万港元）。

系统混乱 球迷苦不堪言

除了高昂的票价，FIFA的售票系统亦出现了严重的混乱。在销售开始后，成千上万的球迷涌入FIFA的官方网站，不少人需要排队等候数小时，才能进入购票页面。

更离谱的是，部分球迷在排队后，竟被错误地引导至一个受密码保护、专为周二才刚获得世界杯资格的国家队球迷而设的独特销售页面。这意味著这些被「误导」的球迷，需要重新回到「龙尾」，再次经历漫长的排队等待，令他们苦不堪言。而即使成功进入购票系统，大部分球迷亦因需求过大及价格飞涨，最终空手而回。

球迷怒火中烧

FIFA的这次门票销售安排，已在社交媒体上引发了全球球迷的强烈不满。他们普遍认为，FIFA利用球迷的热情，不断抬高票价，将这项全球盛事，变成了富人的专属游戏。面对外界的批评，FIFA至今仍未作出正式回应。