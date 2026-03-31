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亚杯外｜港队亚杯外收官战 作客1:2惜败印度结束亚杯外征程

足球世界
更新时间：23:39 2026-03-31 HKT
发布时间：23:39 2026-03-31 HKT

亚洲杯外围赛C组周二上演收官战，港队作客印度，最终印度凭着赖恩威廉斯和米殊拉上下半场先后破网，虽然港队在下半场有艾华顿为港队追回一球，可惜最后未能再追平比分，最终以1:2惜败印度，结束亚杯外征程。

亚洲杯外围赛C组周二上演收官战，港队作客印度。足总FB图
亚洲杯外围赛C组周二上演收官战，港队作客印度。足总FB图

4分钟印度获快攻机会，文维阿辛格右边路推进突破，横传由赖恩威廉斯烫射破网，16分钟赞加迪接应传中起脚，好在周缘德及时赶到拦截，34分钟孙铭谦禁区外劲射可惜高出，之后港队再有机会，艾华顿边路传中，禁区内的黄华头槌攻门，可惜被门档将接实，印度以1:0领先返回更衣室。

65分钟巴拉克直传，艾华顿接应起脚为港队扳回一城追成1:2。足总FB图
65分钟巴拉克直传，艾华顿接应起脚为港队扳回一城追成1:2。足总FB图

易边后49分钟印度边线使用手榴弹战术开入楚区，禁区内埋伏的米殊拉门前窄度起脚再破网，射成2:0。65分钟巴拉克直传，艾华顿接应起脚为港队扳回一城追成1:2，81分钟艾华顿禁区外开入禁区，甘智健摄入头槌可惜顶得太正被门将接实，吴宇熙87分钟禁区扭过2人后推中劲射，可惜被门将扑出。最终港队以1:2不敌印度，以小组第2完结亚杯外征途。

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